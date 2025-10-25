Tietokirjailijapalkinto jaettiin 25. kertaa.

Suomen tietokirjailijat on myöntänyt Tietokirjailijapalkinnot viidelle tekijälle tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta.

Suuruudeltaan 8 000 euron palkinnot jaettiin lauantaina Helsingin kirjamessuilla Hannu Itkoselle, Laura Juntuselle, Sami Karjalaiselle, Rauno Lahtiselle sekä Eveliina Talvitielle.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Hannu Itkonen on tuotannossaan käsitellyt muun muassa huippu-urheilua sekä urheilua harrastuksena. Palkintoperusteluissa hänen sanotaan tuoneen urheilututkimukseen arvokasta sosiologista näkökulmaa.

Vapaa toimittaja Laura Juntunen taas on julkaissut useita teoksia, joissa kuvataan hyvinvointivaltion turvaverkon läpi pudonneiden ihmisten elämää. Hän on käsitellyt teoksissaan muun muassa huumeidenkäyttäjien arkea sekä asunnottomuutta. Perusteluissa Juntusta kehutaan siitä, että hän antaa äänen ja arvon ihmisille, jotka eivät ole tottuneet tulemaan kuulluiksi.

Kiitosta monipuolisuudesta ja tasaisesta laadusta

Tekniikan tohtori, luontokuvaaja Sami Karjalaisen tuotantoa taas kuvataan kauttaaltaan tasaisen laadukkaaksi. Hän on kirjoittanut tietokirjoja muun muassa Suomen sudenkorennoista ja hämähäkeistä.

Tutkija ja Turun yliopiston kulttuurihistorian dosentti Rauno Lahtinen on keskittynyt tuotannossaan erityisesti Turun kaupungin kulttuuri- ja rakennushistoriaan. Hänen kehutaan tuoneen ansiokkaasti Turun seudun historiaa tutuksi suurelle yleisölle.