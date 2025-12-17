Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan työttömyysturvan leikkaukset olisi pitänyt ajoittaa hetkeen, jolloin talouskasvu on jo lähtenyt käyntiin.
Hallitus on toteuttana osan työllisyystoimistaan väärällä hetkellä, toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n tuore raportti.
– Vaikka työvoiman tarjontaa lisäävät toimet ovat tarpeellisia, ne olisi pitänyt ajoittaa parempaan suhdanteeseen. Itse asiassa toimien ajoitus on voinut jopa pahentaa suhdannetilannetta, raportissa kirjoitetaan.
Petteri Orpon (kok.) hallitus on poistanut esimerkiksi suojaosan, jossa osa-aikatöitä tekevä on voinut tienata 300 euroa ilman, että se vaikuttaa hänen työmarkkinatukeensa.
Myös työttömyysturvan tasoon, omavastuuseen ja työssäoloehtoon on tehty heikennyksiä.
Hallitus tavoittelee toimillaan 100 000 hengen kasvua työllisyydessä. Talouskasvu on jäänyt kuitenkin odotettua vaimeammaksi, ja työllisyystoimet on toteutettu tilanteessa, jossa työpaikkoja on vähän tarjolla.
"Työllistyminen ei ole ollut mahdollista"
Raportin mukaan työllisyystoimilla ei ole ollut toivottua vaikutusta, sillä "työllistyminen ei ole kannustimien parantumisesta huolimatta ollut mahdollista heikossa suhdannetilanteessa".