Piirakkayrittäjän joulusesonki meni pilalle: "Ei ole lämmintä vettä tai sähköä" – taustalla Jethro Rostedtin ja kiinteistöfirman välinen outo kiista

Leipomoyrittäjän mukaan joulusesonki jää tänä vuonna välistä, sillä Kauppalinnan kellari on veden vallassa ja koko kiinteistöstä puuttuvat sähköt.

– Ei ole lämmintä vettä tai sähköä, niin kyllä se on aika hankala tilanne leipomo-kahvilalle. Siinä ei piiras paistu enää, Kauppalinnassa yritystään pyörittävä Keijo Laamanen toteaa.

Laamanen on pitänyt yhdessä Seija Laamasen kanssa Linnan Piirakka ja Kukko -nimistä yritystä kauppakeskuksen tiloissa viisi vuotta.

Nyt heidän on siirryttävä uusiin tiloihin kesken tärkeän joulusesongin, koska kiinteistön erikoisen omistusriidan vuoksi koko kauppakeskuksen sähköt ovat menneet.

– Meille on tullut useampi tuhat kappaletta piirastilauksia myyntiin tälle ja ensi viikolle. On aikamoinen tilanne koittaa tavoittaa kaikki tilauksen tehneet. Täällä leipomon tiloissa on tällä hetkellä neljä astetta lämmintä, Laamanen kommentoi MTV:lle puhelimitse.