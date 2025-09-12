Kotkan satamassa sijaitsevassa Kotka Yacht Storessa on ollut säilössä syksystä 2021 asti Fotinia-niminen luksusjahti.

Vuonna 2015 valmistunut Fotinia on 32-metrinen Princess 32M-mallin ylellinen huvijahti, joka on seilannut Venäjän lipun alla. Se ollut takavarikoituna Ukrainan sodan alusta alkaen.

Oppositioaktivisti Aleksei Navalnyia tukeva ryhmä kertoi aluksesta ja omistajuussuhteista alunperin vuonna 2017 Youtube-videolla. Navalnyi esitteli tällöin videolla useita todisteita siitä, kuinka Fotinia-alus kuuluisi Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedeville.

Nyt Fotinia halutaan huutokaupata säilytysrästien vuoksi. MTV Uutiset pääsi yhdessä Kotka Yacht Storen asiainhoitaja Heikki Kuokan kanssa tutustumaan alukseen, joka tuotiin venesäilytyksestä ulos ensimmäistä kertaa vuosiin.

MTV Uutisten toimittaja Päivi Hannula kävi erikoislähetyksessä läpi koko jahdin makuuhuoneista kylpyhuoneisiin, ohjaamoon, ruokasaliin ja olohuoneeseen.

Katso yläpuolesta löytyvältä videolta, miltä jahdin sisällä näytti.