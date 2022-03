MTV Uutiset avasi kohutun venesäilön ovet Kotkassa: Omistaako tämän ökyjahdin Venäjän ex-presidentti?

Vuonna 2015 valmistunut, 32-metrinen Princess 32M-mallin vene on ollut viime aikoina suuren kiinnostuksen kohteena Suomessa.

Jahdin yhteys Medvedeviin on edelleen monimutkainen ja epäselvä. Oppositioaktivisti Aleksei Navalnya tukeva ryhmä kertoi aluksesta ja omistajuussuhteista alunperin vuonna 2017 Youtube-videolla . Navalny esitteli tällöin videolla useita todisteista siitä, kuinka Fotinia-alus kuuluu Medvedeville.

Kotka Yacht Storen asiainhoitaja Heikki Kuokka kertoi HS:lle maaliskuussa , että ulosotto on toistaiseksi jo kysellyt aluksen perään.

– Maksuliikenne Venäjälle ei tunnetusti kulje. Me emme tiedä, miten saamme tulevat maksut perille.

Kotka Yacht Storen talvisäilön vuokra veneille on 90 euroa per neliö. Jos aluksesta ei saada rahoja perille, voi yrityksellä olla pian ongelmia.

– Meillä on säilytyskulut, lämmitykset, valaistukset. Yrityksellä on kotkalaiset työntekijät, jos rahaliikenne ei kulje, niin työpaikat ja palkat on tietysti vaarassa.