Butsha ei professorin mielestä näytä kansanmurhalta: "Humalaisten ja pelokkaiden sotilaiden toimintaa"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jo syyttänyt Venäjää kansanmurhasta Butshassa.

– Vaikka sosiaalisessa mediassakin tätä kansanmurha-asiaa on käsitelty paljon ja on epäilty, että siitä olisi Ukrainassa kyse, sitä on kuitenkin tavattoman vaikeaa todistaa, koska siihen sisältyy tämän subjektiivisen (tuhoamis)tarkoituksen osoittaminen, kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi selittää.