Darth Putinin huumori on tehokas ase herkkähipiäistä Venäjää vastaan, sanoo tutkija

Hybridiosaamiskeskuksen tuoreessa julkaisussa Venäjän ja Ukrainan sodasta todetaan huumorin olevan yksi harvoista informaatiosodan työkaluista, joka on paremmin liberaalien demokratioiden kuin itsevaltaisten valtioiden käytettävissä.

Gilesin mukaan huumorintajuttomuus oman itsen suhteen on kaikkien autoritaaristen hallintojen – ja myös poliittisten ääriryhmien – yhteinen heikkous, joka tarjoaa otollisen maalitaulun huumoriaseelle.

Darth Putin sivaltaa

Eräs paljon näkyvyyttä saanut huumoriaseen käyttäjä on entisessä Twitterissä ja nykyisessä X-palvelussa toimiva Darth Putin (@DarthPutin KGB) -parodiatili. Se nostaa mukamas V ladimir Putinin kommentoimana esiin Venäjän propagandaviestien älyttömyyksiä ja epäjohdonmukaisuuksia.

Tehokkaan vaikuttamisen edellytyksenä on Venäjän ja sen tukijoiden herkkähipiäisyys.

– He ottavat itsensä epätoivoisen vakavasti ja haluaisivat meidän tekevän samoin. Se, mitä he eivät voi sietää, on joutuminen naurunalaiseksi, Gilesin haastattelema tilin ylläpitäjä, tai ylläpitäjät, kertovat.