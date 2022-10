Satanistien etsintää, miinojen potkimista ja Kremlin uhmaamista – tällaisia ovat Venäjän sotabloggaajat

Räjähdysmäisesti kasvoivat myös sodasta kirjoittavien bloggaajien seuraajamäärät. Suosituimmilla kanavilla on satoja tuhansia, joillain jopa miljoonia seuraajia.

Telegramissa käydään paljon venäjänkielistä keskustelua, ja se on tärkeä palvelu myös ukrainalaisille. Tässä artikkelissa kuitenkin käsitellään nimenomaan sotaa kannattavia venäläisiä sotabloggaajia.

Sotaa kannattavat bloggaajat toimivat myös esimerkiksi Vkontaktessa ja Youtubessa, mutta Telegram on suosituin palvelu todennäköisesti sen helppouden, nopeuden ja anonymiteetin vuoksi.

Minkälaista sisältöä kanavilla jaetaan?

Keitä sotabloggaajat ovat?

Joukossa on henkilöitä hyvin erilaisista taustoista aina entisestä sotilasjohdosta anonyymeihin käyttäjiin.

Mukana on journalisteja, joista osa säännöllisesti jalkautuu joukkojen kanssa rintamalle tai miehitetyille alueille ja raportoi suoraan sieltä. Tällaisia ovat esimerkiksi Alexander Kotsin Kotsnews-kanava (684 000+ seuraajaa) ja Semyon Pegovin War Gonzo-kanava (1,3 miljoonaa seuraajaa).

Osa kanavista toimii anonymiteetin suojin. Yksi suosituimmista kanavista on anonyymi Rybar (suom. "Kalastaja"), joka jakaa yksityiskohtaisia karttoja ja toistuvasti kritisoi Kremliä ja Venäjän puolustusministeriötä. Kanavalla on 1,1 miljoonaa seuraajaa.

Useita kanavia on linkitetty palkka-armeijayhtiö Wagneriin. Suosittuja kanavia ovat esimerkiksi Reverse Side of the Medal (250 000+ seuraajaa) ja Grey Zone (334 000+ seuraajaa). Kanavilla toistuvasti ylistetään Wagner-ryhmää ja myös houkutellaan seuraajia liittymään palkka-armeijaan.