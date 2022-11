TikTokin uusi itkuinen kauneustrendi: Näin meikkaat itsesi surullisen näköiseksi ilman kyyneliä

Surullinen tyttö -meikki on uusin TikTokista lähtöisin oleva kauneustrendi, kertoo New York Post. TikTokissa kiertävien suosittujen meikkivideoiden mukaan se, että näyttää olevansa itkun partalla saa ihmisen näyttämään viehättävämmältä. Parasta trendissä on se, ettei tarvitse tuntea oloaan itkuiseksi, vaan efekti luodaan meikillä.