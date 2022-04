Huomaatko eron? Somen villinnyt meikkikikka lupaa "välittömän kasvojenkohotuksen"

Häivytettyään peiteaineen siveltimellä Suzy esittelee eroa kasvojen toiseen puoleen. Meikkikikka toi monen kommentoijan mielestä selkeän piristävän vaikutuksen kasvojen peitevoiteella käsitellylle puolelle. Oleellista on levittää peiteväriä nimenomaan yläviistoon.

Videolla yli miljoona katselukertaa – huomasitko itse eron?

Video on kerännyt parissa viikossa jo 1,3 miljoonaa katselukertaa. Moni on rynnännyt suinpäin testaamaan, millainen vaikutus kikalla on omiin kasvoihin.