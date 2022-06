Murha, pakoilu, kiinni jääminen... Salkkarit-nelikko jakaa ajatuksiaan hurjasta juonikuviosta: "Kaikissa kohtauksissa painaa se syyllisyys"

Salkkarit-fanit ovat saaneet seurata jo pitkään jännittävää juonikuviota, jossa Viola, Mira, Nella ja Kristian yrittävät piilotella osallisuuttaan Matti Virtasen kuolemaan.

Miraa vainonnut Matti tunkeutui puukon kanssa Miran ja Viola hotellihuoneeseen näiden hääyönä uhaten tappaa Miran. Viola paiskasi Mattia päähän metallisella ämpärillä, jonka seurauksena mies tuupertui kuolleena lattialle.

Hätääntyneet Mira ja Viola kertoivat tilanteesta Nellalle ja Kristianille. Etenkin Kristian halusi mennä asian kanssa poliisin pakeille, mutta nelikko päätyi kuitenkin hautaamaan Matin ruumiin metsään ja hävittämään todisteet.

Joanna ja Lasse löysivät Matin ruumiin muutamaa kuukautta myöhemmin. Tästä alkoi kuumottava piilottelu- ja pakosuunnitelma, joka kuitenkin päättyi nelikon osalta epäonnisesti, kun Viola, Mira ja Nella pidätettiin Matti Virtasen murhasta syytettyinä

Juonikuviota tähdittävät Vivi Wahlström (Viola), Olga Heikkala (Mira), Emma Nopanen (Nella) ja Axel Milliam (Kristian) kertovat MTV Uutisille, että juonikuvioon liittyvien kohtausten näytteleminen on ollut sekä jännittävää että hauskaa.

– Koska se on niin erilaista mitä olemme normaalisti täällä tehneet. Kiva päästä kunnolla tekemään jotain ihan päinvastaisia juttuja, Wahlström sanoo.

– Se on myös tosi haastavaa, että miten sitä kuljettaa mukana, että sen syyllisyyden saisi väläytettyä aina pienissä paikoissa siellä sun täällä. Se on tuonut oman hauskan haasteensa koko touhuun, Milliam pohtii.

Nelikko kertoo, että juonikuvioon liittyvä hahmojen syyllisyydentunne on kulkenut mukana aina siitä saakka, kun nämä hautasivat Matin Violan ja Miran hääyönä.

– Ehkä haastavinta siinä on se, ettei lähde alleviivaamaan, että olen syyllinen. Kun on ollut niitä pieniä ilon hetkiä, niin on yrittänyt nauttia niistä hetkistä ja sitten joissain kohtauksissa (syyllisyys) kalvaa taas enemmän, Milliam sanoo.

Nopanen kertoo, että hänen mielestään syyllisyydentunteen näytteleminen on ollut hauskaa.

– Kun se joutuu olemaan koko ajan mukana, kaikissa kohtauksissa painaa se syyllisyys. Se on ollut kiva uusi haaste, että saa näytettyä, miten on huono omatunto koko ajan, Nopanen sanoo.

Milliamin mielestä paras asia juonikuviossa on muutos, jonka se on tuonut hänen hahmoonsa. Näyttelijä kertoo kokevansa, että hänen hahmonsa on muuttunut tapahtumien edetessä paljon.

– Muutos semmoisesta viattomasta ja naiivista hymyilevästä nuoresta miehestä ehkä vähän semmoiseksi synkemmissä vesissä kulkevaan (mieheen), hän sanoo.

Myös Heikkala kokee juonikuvion muuttaneen hänen hahmoaan. Näyttelijä uskoo, että osa muutoksesta johtuu Miran raskaudesta ja siitä, että tämän sisällä kasvava pieni ihminen on hahmolle kaikki kaikessa.

– Mira on ollut tosi pelokas, siinä on tullut muutos. Hänellä oli ennen niin kova kuori, ja nyt hän on tosi arka ja pelokas, hän sanoo.

Nopasen mielestä juonikuviossa parasta on puolestaan ollut se, että Nella otti tilanteessa ikään kuin ohjat käsiinsä ja ehdotti muun muassa, että Matti haudataan metsään eikä kukaan soita tilanteessa poliisille.

– Se on ollut mielenkiintoista tehdä Nellan hahmoon sitä, että kuinka iso syyllisyys hänellä on. (Nellasta) ehkä vähän tuntuu, että se oli hänen syytään, että (nelikko) jäi kiinni, koska hän oli alun alkaen sitä mieltä, että ei soiteta poliisille. Sitä on ollut kiva tehdä, Nopanen sanoo.

Wahlström komppaa kollegaansa todeten, että Nella on ollut aikaisemmin hahmona viattomampi kuin muut, ja että muutos tapahtui yllättäen.

– (Nella) on ollut kunnon tyttö, ja yhtäkkiä se onkin boss lady, Nopanen nauraa.

Katso alla olevalta videolta kohtaus, jossa nelikko hautaa Matin metsään.

