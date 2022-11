Tieto sisäpiiristä: MM-Qatarissa häärii satoja venäläisiä

Yhdysvallat-Wales 21.11. klo 21.00 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studio käyntiin klo 20.30.

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Asiasta on haastateltu turnauksen järjestelykomitean jäsentä Aleksei Sorokinia. Sorokinin mukaan Qatarissa hyödynnetään Venäjän "erittäin hyvää perintöä", kokemuksia ja osaamista edellisistä jalkapallon MM-kisoista, jotka pelattiin maassa 2018.

– Noin 350 venäläistä työskentelee täällä useilla toiminnallisilla alueilla: turvallisuudessa, akkreditoinnissa, olosuhteista vastaamisessa, vapaaehtoistyössä, ja on myös paljon IT-asiantuntijoita. Lähes kaikilla organisaation osa-alueilla on meidän edustajiamme, Sorokin selvitteli.

– Tiimi (MM-kisaorganisaatiossa) on hyvin kansainvälinen. On kreikkalaisia, brittejä, amerikkalaisia, brasilialaisia, espanjalaisia ja argentiinalaisia, Sorokin sanoi ja lisäili, että riveissä on paljon myös Qatarin ja Lähi-idän kollegoita.