EU:lta tiukka kannanotto Qatarin MM-kilpailuista – "Vahingoittanut jalkapallon mainetta ja rehellisyyttä"

EU uskoo, että MM-kisojen myöntäminen Qatariin tehtiin uskottavien korruptio- ja lahjontasyytöksien pohjalta sekä sitä kuvailtiin laajalle levinneeksi, järjestelmälliseksi ja syvään juurtuneeksi. Parlamentin jäsenet uskovat, että Fifa on vahingoittanut kansainvälisen jalkapallon mainetta ja rehellisyyttä.

He pyytävät, että EU-maat, joilla on vaikutusvaltaa hyvissä kansallisissa liigoissa, kuten Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa, on painostettava Fifaa ja Euroopan jalkapalloliittoa Uefaa, jotta Fifa saadaan uudistettua.