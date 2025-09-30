HJK:n kapteeni Alexander Ring oli pettynyt joukkueen jäätyä 2–2-tasapeliin Ilvestä vastaan. Tieto HJK:n tuloksista yllätti kipparin positiivisesti.

HJK:n tulosvire on noususuuntainen, kun Veikkausliigassa lähestytään kauden ratkaisupelejä. HJK on viimeksi hävinnyt elokuun alussa Interille, minkä jälkeen se on raapinut vain voittoja ja tasapelejä.

– En tiennytkään. Kova työnteko, joukkueen kapteeni Alexander Ring pohtii syitä tappiottomalle pelille.

HJK:n kausi on ollut vaikea. Se aloitti veikkausliigakauden kolmella tappiolla, minkä jälkeen helsinkiläisjoukkue on hilannut itseään hitaasti kohti sarjan kärkeä. Tällä hetkellä se on neljäntenä, viisi pistettä kärkijoukkue Ilvestä perässä.

– Käytiin aika syvällä. Ollaan otettu itseämme niskasta kiinni. Miikan johdolla ollaan saatu vähän paremmin asioista kiinni, puolustettu paremmin joukkueena ja tehty vähän maalejakin, Ring sanoo.

HJK on raapinut kolmesta viimeisestä Veikkausliiga-ottelusta kolme tasapeliä. Voitto oli Ilvestä vastaan tarjolla, kun HJK nousi 0–1-tappioasemasta 2–1-johtoon Ringin ja Lucas Lingmanin maaleilla. Ilveksen Maksim Stjopin kuitenkin tasoitti ottelun ja pisteet menivät jakoon lukemin 2–2.

– Tätä tulosta pitää vähän sulatella. Vähän v-tuttaa niin sanotusti, Ring manaa.

Keskikentällä häärivä Ring on ollut kenties hieman yllättäen joukkueen paras maalintekijä. 13 maalillaan hän on myös koko liigan maalintekijätilastossa toisena.

– Ei minua kiinnosta henkilökohtaiset asiat. Tärkein on, että mennään joukkueena sinne, mihin halutaan, eli mestaruuteen. Tänään tulos oli pettymys, Ring linjaa.

Mestaruustaisto on tiukka. HJK:n edellä on sarjakärki Ilveksen lisäksi Inter ja KuPS, jotka ovat kolme pistettä helsinkiläisten yläpuolella.

– Onhan tässä kahdeksan peliä jäljellä ja joukkueet pelaavat ristiin rastiin. Pitää vaan keskittyä omaan suorittamiseen ja hoitaa oma ruutu Tänään me ei tehty niin. Kaikki on mahdollista, Ring sanoo.