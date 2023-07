Tämä murheellinen tilasto kertoo HJK:n suuresta ongelmasta europelin alla – näin kommentoi päävalmentaja Toni Koskela

HJK on onnistunut tekemään viimeisessä yhdeksässä Veikkausliigan ottelussaan vain neljä pelitilannemaalia. Kokonaisuudessaan maaleja on tullut seitsemän, joista kolme rangaistuspotkusta. Koskela myöntää, että keskittyminen on ollut maalinteon parantamisessa.

– Olemme miettineet, mitä voimme tehdä ja mitä pitää tehdä paremmin joukkueena ja yksittäisinä pelaajina. Olemme paljon siellä, missä meidän pitäisikin olla, eli boksin sisällä. Jos päästäisiin niihin tilanteisiin vähän nopeammin, niin vastustajalla olisi vähemmän aikaa reagoida. Siellä on todella ahdasta, se on itsestäänselvää, Koskela summaa.

HJK:n maalittomuus on näkynyt Veikkausliigassa erityisesti tasapeleinä. Joukkue on pelannut viime yhdeksässä ottelussa peräti viisi tasapeliä. Sillä on Ilveksen kanssa eniten tasapelejä tällä kaudella (seitsemän). HJK:lla on riittänyt maalipaikkoja, mutta se ei ole näkynyt tulostaululla. HJK-tähti Perparim Hetemaj peräänkuuluttaa jokaisen pelaajan panosta.