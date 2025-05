Janni Hussi mukana eksoottisessa seikkailussa Saudi-Arabiassa

Saudi-Arabiassa ajetaan parhaillaan Lähi-idän rallisarjan kolmatta osakilpailua, joka toimii samalla niin sanottuna kandidaattikisana MM-rallikauden päätöstä silmällä pitäen.

Tänään ja huomenna ajettavan kilpailun reitti koostuu 12 erikoiskokeesta ja kaikkiaan 189,48 ek-kilometristä. Kisan keskuspaikka on Jeddan katuradalla, jossa taisteltiin F1-pisteistä juuri kaksi viikkoa sitten.

Kaksipäiväiseen kisaan on on ilmoittautunut 22 autokuntaa, joista yhdeksän ovat Rally2- tai R5-autoja. Mukana on myös suomalaisväriä. Juho Hänninen ajaa kilpailussa Toyota GR Yaris Rally2:lla kartturinaan Janni Hussi.

Tarkoituksena on hankkia Toyotalle mahdollisimman paljon tietoa tulevaa MM-rallia silmällä pitäen. Muut MM-sarjan pääluokan tiimit eivät ole mukana tapahtumassa.

Kisareitti on pyritty tekemään mahdollisimman lähelle sitä, mitä ensi marraskuussa on luvassa – olkoonkin, että olosuhteisiin on luvassa MM-ralliin roima parannus.

– Tämä on kuin Safari, mutta vielä rajumpi. Ymmärtääksemme teitä kunnostetaan ennen MM-sarjan tänne tuloa, joten tiet ovat nyt rajummassa kunnossa kuin marraskuussa, erään tiimin jäsen kertoi Dirtfishille.

Sivuston mukaan erikoiskokeet ovat sekoitus kaikkea mahdollista; on Suomea muistuttavia nopeita pätkiä, mutta toisaalta myös hyvin omalaatuisia dyyniosuuksia.

– Joissain paikoissa reittiä merkataan lipuilla. Se on jännittävää, jotakin uutta.

Kandidaattikisa alkoi sikäli surkeasti, että ensimmäinen erikoiskoe jouduttiin perumaan.

Kolmen pätkän jälkeen kisan kärjessä on qatarilaislegenda Nasser Al-Attiyah 9,4 sekunnin erolla Hännisen, joka oli kolmannella erikoiskokeella koko joukon nopein.

Al-Attiyah, 54, on voittanut vuodesta 1984 ajetun Lähi-idän rallisarjan peräti 19 kertaa. Dakar-rallissa voittoja on viisi, viimeisin vuodelta 2023.

Kaksi kisaa Lähi-itään?

Historian ensimmäinen Saudi-Arabian MM-ralli on määrä ajaa kauden päätteeksi 27.–30. marraskuuta. Saudi-Arabia solmi viime vuonna peräti kymmenen vuoden sopimuksen rallin MM-osakilpailun järjestämisestä.

– Emme ole salailleet sitä, että voisimme nähdä keskipitkällä aikavälillä Lähi-idässä kaksikin osakilpailua, rallin MM-sarjan kaupalliset oikeudet omistavan WRC Promoterin tapahtumajohtaja Simon Larkin sanoi Dirtfishille.

Saudi-Arabia on tullut viime vuosina näkyvästi mukaan eri urheilulajeihin. Taustalla vaikuttaa niin sanottu urheilupesu, jossa maa pyrkii kiillottamaan esimerkiksi lukuisten ihmisoikeusrikkomusten tahrimaa mainettaan uheilun kautta.

Lähi-idässä on ajettu rallin MM-osakilpailu viimeksi vuosina 2008, 2010 ja 2011, kun pisteistä ajettiin Jordaniassa. Näistä kisoista viimeisin päättyi suomalaisittain katkeralla tavalla, kun Sébastien Ogier löi Jari-Matti Latvalan voittotaistelussa 0,2 sekunnin marginaalilla.

Kyseessä on yhä MM-rallihistorian tiukin voittotaisto – tosin viime kesäkuussa Sardiniassa Ott Tänak nousi päätöspätkällä Ogierin edelle vastaavalla erolla.