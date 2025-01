Australialaismorsian pöyristyi hääpukuostoksilla: "Sen pitäisi olla ilmaista"

Eräs morsian jalkautui TikTokiin huomattuaan yllätyksen häämekko-ostoksilla.

Hääpukua metsästävä australialaismorsian yllättyi huomatessaan, ettei hääpukujen sovittaminen olekaan ilmaista hauskanpitoa. Asiasta uutisoi muun muassa News.com.au.

Häiden suunnittelu ja järjestäminen ei ole mitään edullista puuhaa. Sen takia monelle voi tulla yllätyksenä, että häämekkojen sovittamisestakin voi joutua pulittamaan ylimääräistä.

Sovituskertojen hinnat eivät onneksi ole päätä huimaavia, mutta niistä on hyvä olla tietoinen. Varsinkin, jos itselle sopivaa mekkoa ei heti ensimmäisestä putiikista löydykään. Toiset voivat joutua vierailemaan jopa kymmenessä eri hääliikkeessä, ennen kuin täydellinen häämekko löytyy.

Sovitukset ovat usein maksullisia, jotta liike välttyisi turhilta asiakkailta, jotka eivät ole välttämättä etsimässä edes häämekkoa tositarkoituksella, vaan haluavat vain muuten vain sovitella ja ottaa kuvia. Usein sovitukset ovat myyjille hyvin aikaa vieviä tapaamisia potentiaalisen asiakkaan kanssa.

Haamuasiakkaat

Morsian Katrina Matias jalkautui äskettäin TikTokiin aiheen tiimoilta. Hänen videonsa maksullisesta häämekon sovittamisesta on kerännyt sosiaalisen median alustalla satoja tuhansia tykkäyksiä.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Hei, kuka aikoi kertoa minulle, että sinun täytyy maksaa siitä, että saat sovittaa häämekkoja? Olenko täysin harhainen kuvitellessani, että sen pitäisi olla ilmaista? australialainen Katrina kysyy videollaan.

Moni videon nähnyt yhtyi Katrinan mielipiteeseen.

– On ihan hullua, että siitä laskutetaan. Olen vuoden 2025 morsian, enkä suostu varaamaan sovitusaikaa putiikkiin, jossa minun täytyy maksaa mekkojen sovittamisesta, kommentoi eräs käyttäjä.

Myös maksullisen käytännön puolustajia löytyi.

– Liikkeessämme sovitukset tapahtuvat vain varauksesta. Maksu vähentää haamuasiakkaita ja kompensoi stylistiemme aikaa ja vaivaa. Yllättyisit siitä, kuinka moni asiakas jättää tulematta, puolusti eräs.

Aikaa vievää puuhaa

Jatkovideolla Katrina oli mielipiteessään ymmärtäväisempi. Hän kuitenkin pohti, miksi varaushintaa ei voi kompensoida lopullisen mekon hinnassa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Katrina vertasi videota muihin isoihin ostoksiin, kuten autojen testiajoon tai asuntonäyttöihin. Yleisesti ne eivät maksa asiakkaalle vielä mitään.

– Se on mielestäni vain osa liiketoimintaa, hän pohtii.

Kun palkkioita vertaa siihen, mitä kaikkea morsiamet yleensä odottavat hääputiikilta häämekkojen sovituksissa, ovat hinnat yleensä varsin ymmärrettäviä.

Sovituksissa morsian saa yleensä henkilökohtaista stailausta ammattilaiselta, kun mekkoja sovitetaan ja muokataan istumaan paremmin morsiamelle. Usein myös kuohuvaa on tarjolla niin morsiamelle kuin myös mukana oleville makutuomareille.

Usein häämekkojen sovituksen lomassa morsian ja tämän makutuomaristo haluaa nauttia lasillisen kuohuvaa.Shutterstock

Palvelu vie aikaa ja vaatii ammattitaitoa ja resursseja, joiden perusteella hääputiikit perustelevat hintoja.

Morsian: Tutki etukäteen vaihtoehtoja

Koska sovitus on monessa liikkeessä maksullista, tarjoaa se morsiamelle mahdollisuuden tehdä omaa tutkimusta etukäteen.

On järkevää selvittää etukäteen, millaista mekkoa ja minkä merkkistä haluaisi sovittaa. Selvittämällä omaa makua etukäteen voi rajata putiikkeja pois listalta jo etukäteen ja vierailla niissä, joista todennäköisimmin unelmien mekko löytyisi.

Toisaalta moni morsian ei välttämättä tiedä etukäteen sovittamatta, millainen se unelmien häämekko lopulta on. Sovituksissa voi tapahtua ihania ja yllättäviä havaintoja, kun asiantuntija tuo kokeiltavaksi mekon, jota ei etukäteen olisi koskaan osannut itse pyytää sovitukseen.

On kuitenkin hyvä olla jo hääsuunnittelun alkuvaiheessa tietoinen siitä, että monet hääputiikit eivät tarjoa enää ilmaisia sovituksia. Esimerkiksi Australiassa maksulliset sovitukset ovat vielä varsin uusi ilmiö koronapandemian jälkeisessä ajassa.

Varausmaksuista järkyttynyt Katrina itse pohti, olisiko mahdollista, että liikkeet tarjoavat eri tason sovituksia eri hinnoilla.

Suomessa esimerkiksi juhlavaateliike Niinatar tarjoaa ilmaisia yksittäisten hääpukujen sovituksia, mutta pääsääntöisesti laajemmat palvelut ovat maksullisia ja ne täytyy varata hyvissä ajoin etukäteen.

On myös hyvä tietää, että monet putiikit rajoittavat sovitettavien mekkojen määrää per kerta. Tyypillisesti maksimissaan viisi mekkoa on määrä, joka pitää sovituskerrat vielä siedettävinä niin morsiamen, vieraiden kuin myös asiantuntijan vinkkelistä.

Vaikka viisi ei alkuun kuulosta tarpeeksi paljolta, varsinkin jos vertaa mahdolliseen Pinterest-kansioosi, on se yleensä tarpeeksi selvittämään, millaista tyyliä olet lopulliselta häämekolta hakemassa.

