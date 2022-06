Tiesitkö? Vain kolmasosa juhannuksista vietetään Suomessa poutasäässä – meteorologi kertoo, onko nyt onnen vuosi

Juhannusviikko alkaa koleana

Sadealueita on juhannuksen aikaan melko lähellä Suomea, mutta toisaalta ilmamassa myös lämpenee kaiken aikaa.

Hän kuitenkin korostaa, että epävarmuuksia on vielä paljon. Lähellä Suomea liikkuvien sadealueiden reiteistä ei ole tietoa.

– Pitkän ajan ennusteen mukaan juhannuksen jälkeen lämpötilat nousevat ja kesäisempää ilmaa on luvassa kaikkialle Suomeen.

Uskaltaako juhannussaunan jälkeen pulahtaa veteen?

Jos suuntaa järveen uimaan juhannuksen aikaan, veden lämpötila on noin 15 asteen tienoilla. Etelä-Suomessa järvien lämpötilat lähenevät jopa 20 astetta, mutta Pohjois-Suomessa on viileämpää, noin 10-15 asteen lukemissa.

Keskivertojuhannus on sateinen

Yksi kolmasosa juhannuksista on Mäntykannan mukaan tilastollisesti poutaisia ja aurinkoisia. Suurempi todennäköisyys on, että juhannuksen aikaan on sadekuuroja tai jatkuvampaa sadetta.