Alkuviikolla lämpötiloissa luvassa notkahdus, sitten helteet jatkuvat – "Ennätyskesä käynnissä"

Helteet kestävät arviolta viikon. Pohjoisessa on keskimääräistä kylmempää ja etelässä lämpötila on lähellä keskiarvoa. Sateet näyttävät vähäisiltä tulevina viikkoina.

– Tämä kesä on alkupainotteinen. Viime vuodet kesäkuu on ollut välillä jopa hyytävä, mutta nyt kesä on alkanut toden teolla jo kesäkuussa. Viime vuosiin verrattuna poikkeama on suuri, Pouta sanoo.