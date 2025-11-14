Tekoäly voitaisiin mahdollisesti valjastaa osaksi liikenteenvalvontaa ensi vuonna – ainakin testikäyttöön, Poliisihallituksesta kerrotaan MTV Uutisille.
Tällä hetkellä Suomen poliisilla ei ole käytössä tekoälyteknologiaa liikenteenvalvonnassa.
Poliisihallitus teettää kuitenkin parhaillaan selvitystä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä (VTT) tekoälyn hyödyntämisestä liikennerikkomusten havaitsemiseksi.
On mahdollista, että tekoälyn avulla voitaisiin jatkossa havaita esimerkiksi kännykkää käyttävät kuljettajat sekä turvavyöttömät.
– Poliisihallitus teettää VTT:llä selvitystä eri mahdollisuuksista keskinopeusvalvonnan, matkapuhelimien käytön valvonnan ja turvalaitevalvonnan automaattisen valvonnan toteuttamiseksi Suomessa, Poliisihallituksen liikenneturvallisuuden vastuualueen poliisitarkastaja Tuomo Katajisto kertoo.
VTT jättää loppuraporttinsa Poliisihallitukselle mahdollisesti jo tässä kuussa.