Suomen teillä on nähty kameratolppia vuodesta 1993 lähtien.

Suomessa on käytössä noin 1 200 kiinteää kameratolppaa. Näin kertoo MTV:lle liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, komisario Kaisa Sedig. Tolppien sisään asetettavia ja siirreltäviä kameroita poliisilla on käytössä noin 300.

– Käytössä on myös noin 30 valvonta-autoa, Sedig sanoo.

Sitä ei kuitenkaan kerrota, missä valvontaa kulloinkin tehdään, mutta Sedigin mukaan valvontaa on tyypillisesti kohdistettu kaupunkien sisääntuloväylille ja koulujen lähettyville.

Sedig kertoo, että viime vuonna seuraamusten määrä automaattivalvonnassa oli noin 140 000 kappaletta. Pääkaupungissa seuraamusten määrä automaattivalvonnassa oli viime vuonna noin 28 000 kappaletta.

Jos tolppakamera räpsähtää, tietääkö se automaattisesti sakkoa?

– Jos kamera välähtää, niin se tarkoittaa, että ajoneuvo on todennäköisesti ylittänyt nopeusrajoituksen. Yleisin seuraamus on liikennevirhemaksu.

Minne automaattivalvonnasta saadut rahat menevät? Katso yllä olevalta videolta komisario Kaisa Sedigin haastattelu kokonaan.