MTV pääsi poliisin kanssa tutkailemaan monen autoilijan inhokkia, kameratolppaa.

Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, komisario Kaisa Sedig kertoo, että "peltipoliisin" laitteisto koostuu kamerasta, tutkasta ja salamasta.

Tärkeä osa laitteistoa on myös pienikokoinen tietokone, joka analysoi kerättyä dataa. Ehkä yllättävintä on, että kuvat tallentaa tavallinen järjestelmäkamera.

Kameratolppa ei ole kokonaisuudessaan halpa kapistus, vakuuttaa Sedig. Liikenneturvallisuustolpan ja siihen kuuluvan laitteiston hinta koostuu useista tekijöistä.

Näitä ovat tolpparakenne, valvontakamera ja sen elektroniikka. Kustannuksia tulee myös tietoliikenne- ja sähköliitännöistä sekä asennus- ja huoltokustannuksista.

– Lisäksi hintaan vaikuttavat ohjelmistot ja tiedonsiirtojärjestelmät. Kokonaiskustannus voi vaihdella, mutta usein se nousee kymmeniin tuhansiin euroihin per tolppa, Sedig sanoo.

