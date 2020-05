Tiesitkö? Punkit voivat vaania kotinurmikollakin – tässä punkkeihin liittyviä yleisiä myyttejä, jotka eivät pidä täysin paikkaansa

1. Vasta-ainetestit eivät kerro koko totuutta borrelioosista

Kuten koronaviruksenkin suhteen on huomattu , vasta-ainetestit eivät aina ole täysin paikkansapitäviä.

– Jos ihmisellä todetaan syystä tai toisesta otetun verikokeen perusteella vasta-aineita borreliaa kohtaan, yksi myytti on tavallaan se, että ”no sittenhän minulla on myös se tauti, koska minulla on niitä vasta-aineita”, mutta se ei pidäkään paikkansa.