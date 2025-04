Sorrutko tähän harhaluuloon punkeista? "Valitettavasti niin ei ole"

Punkit piinaavat nykyään ulkoilijoita myös kaupunkien puistoympäristöissä.

Ulkoilijat ovat kohdanneet tänä vuonna puutiaisia eli punkkeja jo yli 13 000 kertaa Suomen luonnossa, selviää Turun yliopiston ja Pfizerin ylläpitämästä Punkkilive-sovelluksesta.

Lukumäärä kertoo siitä, että punkkikausi on lähtenyt toden teolla käyntiin jo jonkin aikaa sitten, toteaa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön professori Ilari Sääksjärvi. Havaintojen lukumäärää hän ei kuitenkaan pidä ajankohtaan nähden tavanomaista suurempana.

– Lämpötilat kohosivat aika korkeiksi tuossa jo muutama viikko takaperin, se tietysti aktivoi puutiaisia. Lisääntyvä havaintomäärä kertoo myös siitä, että ihmisiä liikkuu taas luonnossa talven jälkeen. Tulee niitä puutiaisten ja ihmisten välisiä kohtaamisia enemmän, Sääksjärvi sanoo.

Viime vuosina puutiaisilla ja taigapunkeilla on mennyt Sääksjärven mukaan vahvasti. Tämä enteilisi, että luvassa on jälleen punkkien täyteinen kesä.

Eri alueiden välillä on kuitenkin vaihtelua. Punkit viihtyvät parhaiten kosteassa ja lämpimässä ympäristössä. Kuivilla alueilla niitä esiintyy vähemmän.

Punkit pärjäävät myös kaupungeissa

Myös kaupungeissa on hyvin mahdollista törmätä näihin pieniin purijoihin.

– Ihmiset yleensä ajattelevat, että kaupungit olisivat jollain tavalla puutiaisvapaita alueita, niin valitettavasti niin ei ole.

– Puutiaisiin on mahdollista törmätä puistoissa, ja se kannattaa pitää mielessä. Varsinkin, jos vappuna on vähän lämpimämpi keli.

Puutiaisten sekä taigapunkkien reviirit ovat laajentuneet huomattavasti Suomessa.

Jo nyt on tehty valtava määrä punkkihavaintoja Oulun korkeudella, mutta kevään ja kesän edetessä havaintoja alkaa Sääksjärven mukaan tulla paljon myös Rovaniemen suunnalta. Puutiaisten pohjoinen levinneisyysraja on viime vuosikymmenien aikana siirtynyt pohjoisemmaksi sadoilla kilometreillä. Syy tähän on selvä.

– Kun ilmasto lämpenee, niin olosuhteet tulevat puutiaisille koko ajan paremmiksi. Ehkä tämä puutiaisten runsastuminen, kantojen voimistuminen ja levinneisyysalueiden muutokset kertovat selkeästi ihmisille, että ympäristössä tapahtuu muutoksia. Ja kaikki niiden muutosten seuraukset eivät ole meille mukavia.

Näin kannattaa toimia, jos punkki puree

Jos iholta löytyy punkki, kannattaa se napata oitis pois. Paras tapa on käyttää punkkien poistoon tarkoitettuja pihtejä, joita löytää esimerkiksi apteekista. Tärkeintä on, että punkki lähtee iholta kokonaan, eikä ihon alle jää vaikkapa sen suuosia.

Ihoalueelle jää todennäköisesti aina pieni tulehdus. Huolia kannattaa vasta, jos iholle jäänyt punoitus alkaa levitä.

Punkkien kantamat kuuluisimmat taudit ovat borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus eli TBE. Näistä borrelioosi on yleisempi, sitä kantaa jopa 40 prosenttia aikuisista puutiaisista.

– Se ei tarkoita sitä, että tauti välttämättä siirtyisi. Elimistöhän myös puolustautuu, eli välttämättä tartuntaa ei puremasta saa, Sääksjärvi huomauttaa.

Puutiaisaivokuumeen riski on huomattavasti pienempi, ja tautia esiintyy paikallisemmin. Sitä vastaan on kehitetty rokote, jonka Sääksjärvi kehottaa hankkimaan, jos tietää liikkuvansa alueella, jossa TBE:tä kantavia punkkeja on todettu.

