Punkit leviävät yhä uusille alueille – sääilmiöt eivät vaikuta kiusankappaleeseen mitenkään: "Tämä on laji, joka elää napapiirin pohjoispuolelta Marokkoon asti"

THL:n suositukset perustuvat ihmisissä todettujen tautitapausten määrään. Jollaksessa asuva Timo Mutka ei ole huolissaan punkeista. Mutkan mukaan etenkin Jollaksen eteläranta on aina ollut punkkipitoista aluetta.

– Täällä on aina ollut punkkeja ja aina niihin on suhtauduttu pikkaisen varovaisemmin, Mutka kertoo.

Koiranulkoiluttajilla on usein suurempi riski saada punkki, varsinkin jos koiraa ulkoilutetaan maastossa. Punkki voi tarttua helposti koiran turkkiin ja sitä kautta myöhemmin mahdollisesti myös ihmiseen. Mutkan yksivuotiaalla Lola-koiralla turkki on hyvin tiheä ja paksu. Mutka uskoo, että punkkien vaikeampi tarttua siihen.

– Yksi punkki on tänä keväänä löytynyt ja se oli tuossa silmäkuopassa, missä ei ole karvaa oikeastaan ollenkaan.

Mutkan mielestä on hyvä, että THL antoi rokotesuosituksen Jollakseen. Suositus ei häneen vaikuta, sillä hän on jo ottanut rokotteen. Myös koiralle on annettu punkinestotabletti, jonka vaikutus kestää kolme kuukautta.