Ripsiäisiä kasveissa? Punkeista vastaus yleiseen vitsaukseen

Petopunkit syövät kasvituholaiset suihinsa.

Laikkuja, kellastuvia lehtiä, lopulta liikkuvia mustia tai vihreitä pisteitä. Viherkasviharrastajan pahimpiin painajaisiin lukeutuvat ripsiäiset ja muut tuhohyönteiset, jotka uhkaavat kasveja toiminnallaan.

Öttiäisten häätöön on olemassa kotikonsteja ja myrkkyjä, mutta niihin voi käyttää myös petopunkkeja.

Petopunkkeja levitetään kasviin

Punkin purema pelottaa kesän viettäjää, mutta petopunkit eivät nimestään huolimatta pureskele ihmistä. Ne ovat viljelijän ja kasvinystävän apureita, joita kutsutaan biologiseksi torjunnaksi.

Punkkeja on erilaisia: esimerkiksi vihannespunkkia torjuvat ansaripetopunkit, jotka käyttävät ravintonaan vihannespunkin kaikkia kehitysvaiheita. Ripsiäispetopunkki torjuu nimensä mukaisesti ripsiäisiä, vaikka taistelu tuholaista vastaan onkin haastavaa, kertoo Tarhurin apu.

Öttiäisiä tilataan esimerkiksi netistä. Pakkauksessa on sekä aikuisia, nuoruusasteita että petopunkkien munia, kertoo biologisen torjunnan yritys Biotus.

Petopunkkimyyjiä on useita, mutta pakkauskokoihin kannattaa kiinnittää huomiota: osa pakkauksista on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön, ja niissä petopunkkeja on huomattavasti enemmän kuin kotikasviharrastaja kaipaa.

Haaveissa kasvimaa? Näin istutat perunoita parvekkeelle! Juttu jatkuu videon alla.

9:23 Haastattelussa ja viljelmää perustamassa Dodo ry:n kehityspäällikkö Malm Nordlund.

Pussi ripustetaan kasviin

Punkit levitetään kasvin lehdille pussista tai pullosta. Pussi ripustetaan kasviin, ja sen minireiästä punkit siirtyvät kasviin ruokailemaan. Ne napsivat suihinsa tuholaiset, kuten kirvat, ripsiäiset tai harsosääsket.

Niin kauan kuin ruokaa riittää, petopunkit lisääntyvät, joten ongelman hoito jatkuu kuin itsestään viikkojen ajan.

Ripsiäisiä voi häätää kasvista myös mäntysuopaliuoksella.

Lue myös:

Katso myös: Miksi viherkasvin lehdet kellastuvat? Asiantuntija kertoo, mistä ilmiö johtuu

1:32 Kasvin lehtien kellastuminen on monisyinen ongelma. Neuvoja antaa floristi Katja Kalander kukkakauppa Rose Vendelasta.

Lähteet: OP, Tarhurin apu, Koppert, Plantagen