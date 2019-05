Uusi tutkimus paljastaa: "Puutiaisaivokuumetta tulee Suomeen jatkuvalla ilmapommituksella"

Jokakesäinen riesa eli punkkikausi on toden teolla alkanut. MTV uutisoi kuukausi sitten , kuinka puutiaisaivokuumevirusta levittävät punkit valtaavat Suomessa alueita yhä enemmän.

Nyt Helsingin yliopistossa on tehty tutkimus , joka paljastaa yksityiskohtia puutiaisaivokuumeviruksen (TBE-virus) taustoista Helsingin seudulla.

"TBE-virus saapuu Suomeen ilmapommituksena"

Puutiaisaivokuumeen levinneisyyttä tutkinut professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta kertoo, miksi tutkimustulos on merkittävä.

– Tutkimuksessa on poikkeuksellista se, ettei aiheesta ole aiemmin saatu näin kattavaa dataa.

– Olennaista on myös, ettei tämä virus ole vain kerran tullut Suomeen ja ruvennut sitten leviämään. Laaja viruskanta kertoo, että TBE:tä tulee maahamme jatkuvalla ilmapommituksella.

Virus yleistyy ilmastonmuutoksen myötä

Uhkaavista puheista huolimatta professori Vapalahti korostaa, että TBE-virus on yhä harvinainen Suomessa.

TBE:tä vastaan rokottaminen on Suomessa harvinaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi, että tämän vuoden keväästä lähtien ilmaiseen TBE-rokotteeseen ovat oikeutettuja vain osa suomalaista.

Yksi ryhmä ovat he, jotka liikkuvat luonnossa kesäaikana vähintään neljä viikkoa, ja toinen he jotka asuvat tai joilla on kesämökki esimerkiksi Kotkan saaristossa tai Paraisilla.