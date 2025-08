Tiesitkö? Kannustavalla sanonnalla onkin alun perin synkempi merkitys

Oletko kuullut sanonnan "maailma on sinun osterisi"?

Olet saattanut joskus kuulla kuuluisan sanonnan: "Maailma on sinun osterisi". Sitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun nuori on astumassa teini-iän koettelemuksien kynnyksen yli aikuisuuteen. Silloin koko maailma on avoin ja täynnä seikkailuja.

Jos olet onnekas, saatat kohdata jotain satumaista, vähän kuin ostereista voi toisinaan löytyä helmiä.

Sanonnalla on kuitenkin hiukan erilainen alkuperäinen tarkoitus kuin tänä päivänä.

"The world is your oyster" eli maailma on sinun osterisi, kirjoitti William Shakespeare näytelmässään Windsorin iloiset rouvat, kertoo No Sweat Shakespeare -sivusto.

Sen mukaan Shakespearen kynästä peräisin olevat englannin kielen idiomit ovat varsin usein nykypäivänä väärin lainattuja.

William Shakespeare mahdollisesti yksiä maailman tutkituimpia ja kuuluisimpia kirjailijoita.Shutterstock

Windsorin iloiset rouvat -näytelmässä käytetty alkuperäinen lausahdus on: "The world’s mine oyster". Suomennoksessa repliikki siis on: "Siis maailma mun olkoon osterini".

Rahat tai miekka

Windsorin iloiset rouvat sai ensiesityksensä noin vuonna 1602. Se on Shakespearen kolmas näytelmä ja kertoo ritari Falstaffista.

Huijari sir John Falstaff esiintyy useiden Shakespearen näytelmien keskiössä. Windsorin iloiset rouvat -näytelmässä Falstaff juonittelee saadakseen rouvien Paaso ja Virta aviomiesten rahat. Kavalasta juonesta, johon kuuluu myös rouvien vietteleminen, saa kuitenkin nopeasti vainua Falstaffin vastustajat.

Falstaffin rinnalla näytelmässä esiintyy mies nimeltä Pistooli. Hän murjaisee näytelmän toisen näytöksen toisen kohtauksen aluksi kuuluisaksi sanonnaksi muodostuneen repliikin puhuessaan rahasta.

Falstaff: En, en penniäkään sinulle lainaa. Pistooli: Siis maailma mun olkoon osterini, Jonk’ avaan miekallani. — Takaisin maksan summan tavarassa. Falstaff: Ei, ei penniäkään! Suomentaja: Paavo Cajander (1906)

On selkeää, että alkuperäinen vertauskuva ostereista ja maailmasta on sisältänyt aggressiivisia sivumerkityksiä.

Jos et anna minulle rahaa, ei minulla ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää väkivaltaa ja miekkaani saadakseni sitä. Saadakseen rahaa Pistooli on valmis ryöstämään ja jopa murhaamaan.

Windsorin iloiset rouvat on suomennettu kahdesti. Kirjasammon mukaan Paavo Cajander suomensi sen ensimmäisen kerran vuonna 1906. Kersti Juva on suomentanut näytelmän uudelleen vuonna 2006.

Osterin avaaminen

Nykypäivänä osterit ovat suosittua ja hienostuneena pidettyä ruokaa. Niitä on tunnetusti vaikea saada auki, ellei apuna käytä jotakin terävää apuvälinettä. Tavallaan osterin aukaisemiseen on siis käytettävä väkivaltaa, ehkä jopa miekkaa, ennen kuin kallista herkkua voi päästä maistelemaan.

Näytelmässä Pistooli luo mielikuvan, jossa hän pakottaa osterin väkivalloin auki saadakseen sisältä löytyvät rikkaudet anastettua itselleen.

The History of English kertoo, että nykypäivänä käytetystä sanonnasta Pistoolin miekat ja uhkaukset ovat pudonneet pois, eikä se sen takia kuulosta väkivaltaiselta tavalta valloittaa maailmaa ja sen rikkauksia.

Nykyisen sanonnan käyttö kannustaakin vain vapauteen ja luottamaan omaan onneensa. Koskaan ei nimittäin tiedä, voiko seuraavan osterin sisältä löytyäkin helmi.

Lue myös:

Katso myös: Pikkupoika maistoi osteria ensimmäistä kertaa – kävi läpi laajan tunteiden kirjon

0:36 Pikkupoika sai maistaa ravintolassa osteria ensimmäistä kertaa elämässään.

Lähteet: No Sweat Shakespeare, Kirjasampo ja The History of English