Tiedätkö, mistä tulee sanonta "pitäkää tunkkinne"?

Lausahdus sopii erinomaisesti moniin eri tilanteisiin, mutta oletko koskaan pohtinut, mistä se on saanut alkunsa?

Kirjastojen valtakunnallisella verkkopalvelulla, Kysy kirjastonhoitajalta , on tähänkin pulmaan vastaus.

Amerikkalainen koomikko teki sanonnasta tavaramerkkinsä

Kirjastonhoitajan mukaan sanonta "pitäkää tunkkinne" tulee vanhasta tarinasta. Lähteenä selitykselle on käytetty muun muassa Outi Lauhakankaan Svengaa kuin hirvi – sanontojen kootut selitykset -kirjaa.

Tarinassa miehen autosta puhkeaa rengas ja tämä lähtee lainaamaan tunkkia todella pitkän matkan päästä. Saapuessaan viimein asutun talon luokse mies on kuitenkin jo ehtinyt vakuuttaa itsensä siitä, ettei häntä kuitenkaan auteta. Niinpä, kun ovi avataan miehelle, tämä huutaa vain, että "pitäkää tunkkinne".

Tarina on kirjastonhoitajan mukaan alun perin englanninkielinen ja sanonta kuului "Keep your damn jack!".