Tiesitkö? Asuntokauppajärjestely Ranskassa on kuin vedonlyöntiä myyjän kuolemasta

Viager-järjestelyllä asunto voi tulla halvemmaksi, mutta kaupan ehdot eivät sovi herkimmille.

Asunnon löytäminen Pariisista voi olla hankalaa. Niitä on saatavilla vain rajatusti, ja usein tyyriiseen hintaan.

Eräs järjestely kuitenkin tarjoaa asunnonostajalle mahdollisuuden alempaan hintaan, mutta ehtona on, että edellisen omistajan tulee ensin kuolla.

Noin 10 prosenttia Pariisin yksityisistä asuntokaupoista tehdään tämän viager-nimisen järjestelyn mukaan, kertoo kiinteistöyritys Vingt Paris sivuillaan. Järjestely on käytössä Ranskan lisäksi muun muassa Espanjassa, Italiassa ja Belgiassa, CNN:n artikkelissa kerrotaan.

Myyjällä on oikeus asuntoon lopun elämänsä

Viager-järjestelyssä asunnon ostaja maksaa yleensä asunnon omistajalle yhden suuremman kertamaksun, jonka lisäksi kauppaan kuuluu usein kuukausittaisia maksuja, ikään kuin vuokria. Kertamaksu vastaa usein noin 30 prosenttia asunnon arvosta.

Omistaja saa useimmissa tapauksissa asua asunnossa kuolemaansa saakka, ja niin kauan kuin hän elää, hän myös tienaa systeemin kautta. Toisissa tapauksissa ostaja saa muuttaa asuntoon heti, mutta jatkaen kuukausimaksuja myyjän kuolemaan saakka.

Lisätienestejä eläkkeelle

Monelle asuntoa myyvälle ikäihmiselle viager-kauppa voi tuoda merkittäviä lisätienestejä heidän viimeisille vuosilleen. Usein heillä ei ole jälkeläisiä, joille asunto muissa tapauksissa menisi.

Viager-asuntojen myynti-ilmoituksissa kerrotaan läpinäkyvästi myyjän ikä, mutta myös arvioitu elinajanodote. Elinajanodote ilmaistaan "sijoituksen kestona", eli kuinka kauan ostaja joutuu maksamaan kuukausisummia.

Käytännössä ostaja lyö viager-järjestelyssä vetoa siitä, kuinka kauan asunnon myyjä tulee vielä elämään, kuvailee CNN. Ranskankielinen sana "viager" tarkoittaa suomeksi "elinikäinen".

Samankaltaisia järjestelmiä on tiedetty olevan jo Rooman valtakunnassa. Nykyisen järjestelmän kuitenkin virallisti Napoleon 1800-luvulla, kertoo CNN.

Sijoitus ei ole riskitön, ja myös väärinkäyttöä tapahtuu

Järjestelyyn liittyy myös ongelmia. Erään viager-kaupan tehneen asunnon omistajan kuolemaa päädyttiin käsittelemään oikeudessa, kun hänen perheensä syytti asunnon ostajaa murhasta, kertoo CNN.

Ostaja oli tuonut iäkkäälle asunnon omistajalle hoitokotiin madeleine-leivoksen, johon hän tukehtui ja sen seurauksena kuoli. Vuonna 2023 oikeus päätti, että kyseessä oli kuolemantuottamus, ja ostaja määrättiin vankilaan kolmeksi vuodeksi. Maksettavaksi jäi myös muutamien kymmenien tuhansien sakot.

Ihmiset myös elävät nykyään pitkään. Jeanne Calment, joka nykyään tunnetaan maailman pisimpään eläneenä ihmisenä, solmi viager-kaupan 90-vuotiaana. Hän eli kuitenkin vielä 32 vuotta, ja asunnon ostajakin ehti menehtyä kaksi vuotta ennen häntä. Calment kuoli 122-vuotiaana vuonna 1997. Ostajan perheen piti jatkaa kuukausittaisia maksuja Calmentin kuolemaan asti.

