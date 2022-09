Kanadassa myytävässä asunnossa eriskummallinen yksityiskohta – vessanpöntön sijainti kiinnitti somekansan huomion: "Kuka oikein suunnitteli tämän?"

TikTokissa on hämmästelty Torontossa myynnissä olevaa käytävämäistä asuntoa ja varsin erikoiseen paikkaan sijoitettua vessanpönttöä, kertoo Insider .

Asuntoesittelyvideosta somehitti

Videon asunnosta julkaisi syyskuun alussa TikTokissa kiinteistönvälittäjä Nero Naveendran. Videota on katsottu jo yli kaksi miljoonaa kertaa.

Asunnon pyyntihinta on videon mukaan 1,95 miljoonaa Kanadan dollaria eli noin 1,47 miljoonaa euroa.

Asuntoesittelyvideossa lähdetään liikkeelle talon pihalta. Sieltä kuljetaan portaikkoa pitkin ylös ja käväistään keittiössä. Sen jälkeen kuljetaan käytävää pitkin talon toisessa päädyssä olevaan olohuoneeseen, sieltä portaat ylös olohuoneeseen, jonka yhteydessä on parveke.

Asunto ihmetyttää kovasti

TikTok-videon nähneet katsojat ovat hämmästelleet paitsi asunnon kapeahkoa, käytävämäistä rakennetta myös sitä, että makuuhuoneen nurkassa todella on vessanpönttö.

– Pari miljoonaa kontista, jossa on vankilaselli, eräs kritisoi.

– Miten tämä on luksusta? neljäs taivasteli.

Kiinteistönvälittäjäkin yllättyi

Insider tavoitti kiinteistönvälittäjä Naveendranin kommentoimaan. Hän kertoo, että tuo vessanpönttö on koko asunnon ainoa.

Asunto on siivu isommasta kiinteistöstä

Naveendran kertoo, että asunto on epätavallisen kapea, mutta videolla näkyy vain yksi osa isommasta talosta.

Insider tutkaili asunnon tietoja tarkemmin. Sivuston mukaan noin 157 neliömetrin kiinteistö on jaettu kolmeen erilliseen yksikköön, jotka kaikki voivat toimia omina erillisinä asuntoinaan, sillä niillä on omat sisäänkäynnit. Kaikki kolme voi yhdistää yhdeksi asunnoksi.

Insiderin saamien tietojen mukaan mediaanimyyntihinta kodille Little Portugalin alueella on 748 000 Kanadan dollaria eli noin 564 590 euroa. Suuremmasta kiinteistöstä irrotettujen yksittäisten asuntojen myyntihinta on Naveendranin mukaan yleensä noin 1,5 miljoonaa dollaria, noin 1,13 miljoonaa euroa.