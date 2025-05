Kurkista Marbellan ökyhuviloihin! Lieveilmiönä "asuntoturistit", joilla ei oikeasti ole varaa ostaa luksuslukaalia

MTV pääsi kurkistamaan Espanjan Marbellan luksushuviloihin, joihin ei tavallisella tallaajalla ole juuri asiaa. Yrittäjiä tosin löytyy, kun "asuntoturistit" saattavat vuokrata Ferrarin ja huristella näytölle tehdäkseen treffeillä vaikutuksen.

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay välittää Espanjan Aurinkorannikolla miljoonakiinteistöjä niin suomalaisille kuin ulkomaisillekin asiakkaille. Hän esitteli Marbellassa MTV:lle kaksi luksushuvilaa, joiden pyyntihinta on 8–9 miljoonaa euroa.

Ramsayn mukaan suomalaisilta ei tule kaikista villeimpiä toiveita. Hän vetää Marbellassa Bo Homes & Villasin ensimmäistä kansainvälistä toimistoa.

– Täällä kysytään kaikenlaista, muun muassa helikopterin laskeutumispaikkaa. Sitä emme ehkä Suomessa ensimmäisenä tule miettineeksi, Ramsay kertoo huvittuneena.

Laine Homes & Villas Spain -yrityksessä työskentelevä Janne Mikkola on välittänyt luksusvilloja Aurinkorannikolla parisen vuotta ja on samoilla linjoilla Ramsayn kanssa.

– Suomalaisilla on jalat hyvin maassa. Vaatimustaso tosin nousee hinnan myötä. Juuri haen noin kahden miljoonan arvoista villaa etsivälle huvilaa, jossa täytyy olla kahden auton talli ja muuta parkkitilaa, erillinen vierastalo tai -huone sekä sauna tai muu spa-osasto olisi plussaa. Osa hakee vanhempaa espanjalaistyylistä, ja osa hyvinkin modernia, Mikkola kertoo suomalaisten toiveista ja vaatimuksista.

Marbella on alueena sellainen, että moni suomalainen haluaa Mikkolan mukaan lähteä hakemaan villaa juuri sieltä.

Ramsayn tiimiin kuuluva Timo Maunula on työskennellyt Aurinkorannikolla asuntojen välittämisen parissa viimeiset kuusi vuotta. Asuntojen hinnat ovat tuona aikana tuplaantuneet: esimerkiksi neljän miljoonan villa maksaa nyt kahdeksan miljoonaa Nueva Andalucían alueella Marbellassa.

Maunulan mukaan suomalaiset ovat kiinnostuneet Aurinkorannikon miljoona-asunnoista toden teolla koronavuosien jälkeen.

– Silloin tuli pieni ryntäys ja tapahtui ihan selkeä muutos, Maunula kertoo.

Mikkola on havainnut saman ilmiön.

– Ainahan varmaan jonkinlainen kiinnostus on ollut, mutta erityisesti koronapandemian jälkeen vauhti on kiihtynyt. Alueen vetovoima on valtava, ja se yllättää monet suomalaiset ostajat. Suomessa asuntokauppa on takkuillut vuosikausia, Mikkola sanoo.

Moni asiakkaista vaatii laatua. Useat luksusvillat voivat näyttää ulkoa päin hienoilta, mutta tarkemmin katsottuna ne voivat olla rakennettu vähän miten sattuu.

– Suomalaisille on tyypillistä insinöörimäisyys, ja ollaan todella tarkkoja siitä, että kiinteistö on taloteknisesti laadukas ja hyvärakenteinen. Suomalaisille turvallisuus on myös todella tärkeää, Ramsay kertoo.

Marbellan luksuvillassa ovikin saattaa olla järkälemäinen.

Aurinkorannikon kaikista arvokkaimpiin kohteisiin ei päästetä ketä tahansa asiakasta. Ramsayn kokemuksen mukaan varsinkin kesäaikaan esiintyy "asuntoturismia".

– Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun joku on vuokrannut Ferrarin, halunnut tehdä naiseen vaikutuksen ja kaahannut näytölle ostamaan jotakin, mihin hänellä ei todellakaan ole varaa. Se ei ole niin, että varaat näytön mihin tahansa kohteeseen, vaan kyllä täällä katsotaan asiakkaat läpi kaikista kalleimpien kohteiden osalta, Ramsay selventää.

Kurkista yllä olevalla videolla yli kahdeksan miljoonan euron luksushuvilaan!