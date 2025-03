Neliöhinta 120 000 euroa! MTV pääsi harvinaiselle vierailulle huippukalliiseen asuntoon

Monacossa on auennut maailman kalleimmaksi kutsuttu uusi asuinalue Mareterra. Alueella on yksityisiä villoja sekä suuria kerrostaloasuntoja, joiden neliömetrihinta kohoaa 120 000 euroon.

Koska tila loppuu kesken, on meren päälle rakennettu Mareterra mikrovaltion uusin vastaus kasvavalle asukasmäärälle.

Mereen rakennettu alue kasvattaa Monacon pinta-alaa kuuden hehtaarin verran, mikä on 3 prosenttia koko maasta.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun mikrovaltio laajentaa rajojaan meren päälle; aikojen saatossa se on ottanut merestä itselleen yli 60 hehtaaria uutta pinta-alaa; alueet nimeltään la Condamine, Fontvieille ja Larvotto ovat ennen olleet vain aaltoja.

Mareterran rakentaminen maksoi kaksi miljardia euroa, ja sen rahoitti yhdeksän monacolaista sukua – heidän joukossaan muun muassa sellaisia nimiä kuin Pastor, Brianti ja Casiraghi.

Ei pieniä asuntoja

Mareterran alueella on 10 yksityistä villaa ja yli 100 asuntoa. Alue avautui joulukuussa 2024, ja jokainen asunto on jo myyty.

Villojen hintojen huhutaan liikkuneen 200 miljoonassa eurossa, ja asuntojen neliöhinta hipoo tällä hetkellä 120 000 euroa. Vertailun vuoksi Suomen viime vuoden kallein neliömetrihinta löytyi Helsingin Kaartinkaupungista, jossa se oli 9750 euroa neliöltä.

– Alussa hinta oli 100 000 euroa neliöltä, mutta asuntoja ostettiin ja nyt niitä odotetaan myytävän eteenpäin 120 000 euron neliöhinnalla, kertoo kiinteistönvälittäjä Eric Cancemi.

Monacon ruhtinasperhe avasi juhlallisesti uuden Mareterra-alueen joulukuussa 2024.

Yksiöitä tai kaksioita taloista ei löydy, vaan alue on “suunniteltu perheille”. Sisäuima-allas, ulkouima-allas ja taloyhtiön leikkitila ovat vain asukkaiden käytössä. Muuten alue on julkinen kauppoineen ja ravintoloineen.

Tilavat asunnot ovat vastaus perheille Monacon tiukkoihin residenssivaatimuksiin: Saadakseen oleskeluluvan Monacosta perheellä pitää olla tietty määrä huoneita asunnossaan.

Merenalaisen elämän suojelu

Meren päälle rakennettaessa on otettava huomioon pinna alla kuhiseva elämä. Ruhtinas Albertin kerrotaan rakastavan ekoalueeksi (eco-district) kutsuttua Mareterraa.

Projektin kerrotaan suojelleen merta ennennäkemättömällä tavalla: rakennusten alta siirrettiin 500 neliötä Posidonia-kasvia uudelle paikalle ja koralleja suojeltiin.

Sukeltajat tekivät töitä vuosia ennen kuin ensimmäisiä rakennuselementtejä iskettiin merenpohjaan. Luonnonsuojelijoiden mielestä meri ei kuitenkaan ole entisensä:

– Meren monimuotoisuus on tuhottu. Merenalainen elämä on amputoitu, kertoo meribiologi Alexandre Meinesz Libération-lehdelle.

Päätähuimaava kuukausivuokra

Mareterran alueesta on kirjoitettu lehdissä ympäri maailman, mutta kuvat asuntojen sisältä ovat kiven alla.

– Haluamme pitää nämä yksityisenä, Cancemi sanoo avaten samalla ovet MTV:n toimittajalle suureen, yli 500 neliön asuntoon.

Rikkaat hakevat veroparatiisin maineessa olevasta Monacosta verohelpotusten lisäksi juuri yksityisyyttä ja turvallisuutta; maassa ei ole rikoksia nimeksikään, ja joka kadunkulmassa seisoo poliisi.

Harvinaislaatuisella videolla jutun yläpuolella voit nähdä, miltä yli 528 neliön ja yli 50 miljoonan euron kerrostaloasunnossa näyttää. Alueen arkkitehtuuri on huippusunnittelijoiden käsialaa: siitä vastaavat Renzo Piano, Tadao Ando ja Lord Norman Foster.

Asunto, jossa MTV vieraili, on menossa vuokralle. Samana iltapäivänä sitä on tulossa katsomaan potentiaalinen asukas. Vuokra on 100 000 euroa kuukaudessa, ja Monacossa vuokravakuus on kolmen kuukauden vuokra. Sen lisäksi tulee maksaa saman tien kolmen kuukauden vuokra ja päälle vielä kiinteistönvälittäjän palkkio.

Ja silti yksikään asunto ei jää tyhjäksi, sillä tulijoita on enemmän kuin tilaa.

Brittimiljonäärit ryntäävät Monacoon

– On rakennettava joko ylöspäin tai laajennettava merta pitkin, jotta saadaan lisää asuntoja, Cancemi sanoo.

Varsinkin Britanniasta valuu raharikkaita Monacoon ennätystahtia. Erään kiinteistönvälittäjän mukaan pelkästään yhdessä kuukaudessa uusia brittiperheitä tuli 120.

– Britanniasta tulee enemmän perheitä kuin ennen, vahvistaa myös kiinteistönvälittäjä Cancemi.

Britannian työväenpuolueen lokakuussa julkaistu budjetti nimittäin sisälsi sen, mitä useat osasivat odottaa: niin sanottu non-dom -sääntö poistuu tämän vuoden huhtikuussa.

Non-domicile -sääntely on tarkoittanut sitä, että Britanniassa asuvan kansalaisen ulkomailla ansaittu tulo on ollut verovapaata, kunhan sitä ei kotiuta Britanniaan. Nyt tämä vuosikymmeniä vanha sääntö poistetaan, ja kaikesta tulosta tulee maksaa veroa Britanniaan.

Viime vuonna Britanniasta pakeni yli 10 000 miljoonaa miljonääriä. Määrä on moninkertainen edellisvuosiin verrattuna.

Brittimiljonäärit ovat tavanneet asettautua Sveitsiin, Italiaan tai Arabiemiraatteihin, mutta yhä enemmän heitä muuttaa nykyään Monacoon.