Helsinkiläiseen Kumpulan maauimalaan unohtui kesän aikana viitisenkymmentä kirjastokorttia.

Katosiko kirjastokorttisi kesällä? Entä vierailitko maauimalassa?

Käpylän kirjastossa koettiin loppukesästä yllätys, kun liikuntaviraston työntekijä tuli käymään mukanaan pinkka kirjastokortteja. Kortit oli kerätty Kumpulan maauimalan pukuhuoneista.

– Työntekijä kertoi, että tänä kesänä maauimalan pukukaapit ovat alkaneet toimia korteilla, ja mikä tahansa kortti käy niiden oviin. Ennen on käytetty poletteja ja kolikoita, erikoiskirjastovirkailija Linda Ahlroth kuvaa.

Kopin saa käyttöön asettamalla kortin oveen. Moni vaikuttaisi valinneen avukseen juuri kirjastokortin.

– Muutoksen takia kortteja on maauimalaan myös jäänyt. Liikuntaviraston työntekijä ystävällisenä ihmisenä kiikutti ne lähimpään kirjastoon eli tähän Käpylään.

Maauimalaan kadonneita kortteja on viitisenkymmentä. Aiemmin kirjastokortteja ei Ahlrothin mukaan ole kadonnut vastaavaa kekoa samaan paikkaan.

– Ei, en ole törmännyt vastaavaan. Tämä oli ihan uusi ilmiö. Myös monilla lapsilla on kirjastokortti, ja se on monen lapsen ainoa kortti. Eli veikkaan, että seassa on paljon lasten kortteja!

Kumpulan maauimalaan unohtui kesän aikana viitisenkymmentä kirjastokorttia.

Nouda korttisi kolmen kuukauden kuluessa

Omansa ehtii vielä noutaa pois, sillä kirjasto säilyttää löytyneitä kortteja kolme kuukautta. Sen jälkeen ne kuoletetaan.

– Laitamme Helmet-viestin kortin yhteyteen, eli jos ihminen menee mihin tahansa muuhun kirjastoon, sieltä pompsahtaa viesti, että kortti on löytynyt. Asiakas näkee myös Helmet-sivustolla omista tiedoistaan, onko oma kortti löytyneiden joukossa.

Uusi kortti kadonneen tilalle maksaa aikuiselta kolme, lapselta kaksi euroa. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen.

Mitä tehdä, jos löytää tai kadottaa kirjastokortin?

Esimerkiksi maasta löytyneen kirjastokortin voi aina tuoda lähimpään kirjastoon.

– Sitä kautta se todennäköisimmin löytää oman omistajansa. Kannattaa muistaa myös kysyä omaa kadonnutta korttiaan! Ne ovat meillä turvallisessa paikassa, kukaan ei niitä pysty käyttämään, Ahlroth sanoo.

– Jos huomaa, että oma kortti on kadonnut, siitä tulee aina ilmoittaa kirjastoon. Muuten kuka tahansa voisi pahimmassa tapauksessa lainata kortilla.

