Lääkäri muistuttaa yleisestä kevätvirheestä: "Vilpoinen tuulenvire harhauttaa"

– Ihmisten pitää muistaa, että huhtikuussa aurinko on yhtä voimakas elokuussakin, Perry sanoo The Sunille.

– Usein vilpoinen tuulenvire harhauttaa ihmisiä, vaikka UV-säteily on aivan yhtä voimakasta ja aiheuttaa aivan yhtä todennäköisesti auringonpolttaman ja muita vaurioita.

On hyvä ottaa huomioon, että Iso-Britannia on Suomea etelämpänä. Iho on syytä suojata auringon ultraviolettisäteilyn määrää kuvaavan UV-indeksin ollessa yli 3. Etelä-Suomessa suojautumistarve alkaa toukokuussa ja päättyy elokuussa.