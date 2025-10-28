Meteorologi Liisa Rintaniemi puhuu niin kesästä, syksystä kuin talvesta.

Keskustelu sääkarttojen edessä saa erikoisen käänteen heti alkuunsa, kun meteorologi Liisa Rintaniemi alkaa puhua kesästä.

Hetkinen, nythän on lokakuun loppu.

Annetaan meteorologin selittää:

– Sateet näyttävät tutkalla meteorologin silmiin ihan kesäsateilta. Sade on todella voimakas, ja vettä tulee samalla tavalla kuin kesän sadekuuroissa hanasta kääntäen, Rintaniemi kertoo.

Edessä kahtiajako

Sadetta todella on viime päivinä piisannut. Olisiko Rintaniemellä mitään muuta tarjolla?

– Kesän sadekuurojen tavoin aurinko voi pilkahdella niiden välissä.

Sitten Rintaniemi alkaa puhua tulevasta sään kahtiajaosta. Loppuviikolla Suomi menee keskeltä poikki.

– Suomi jakautuu hyvin syksyisen oloiseen etelään, jossa sateet tulevat vetenä ja öisin on plusasteita. Ja pohjoiseen, jossa pikkuhiljaa päivälämpötilatkin ovat jättäytymässä nollan vaiheille ja sateet tulevat yhä useammin lumena.

