Lahdessa lauantaina tapahtuneen kymmenien autojen kolarisuman syitä olivat poikkeuksellinen keli yhdistettyinä kesänopeuksiin ja -renkaisiin, kertovat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ely-keskukset.
Ilmatieteen laitos varoitti lauantaiaamuna huonosta ajokelistä, mutta ennakkotorjuntaa ei käynnistetty, koska tiepinnat vaikuttivat pysyvän kuivina ja lämpötila oli nousemassa nollan yläpuolelle, keskukset kertovat.
Aamulla Lahden seudulla muodostui kuitenkin paikoin voimakasta sumua, jonka kosteus tiivistyi tien pintaan.
Useita ihmisiä loukkaantui ketjukolareissa Nelostiellä Lahdessa lauantaiaamuna. Kolareissa oli osallisena noin 50 ajoneuvoa.