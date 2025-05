Koko kesän sääennuste julki!

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut kolmen kuukauden ennusteensa kesä–elokuulle.

Forecan meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuoreen vuodenaikaisennusteen mukaan kesä näyttää suuressa osassa Suomea vähän keskimääräistä lämpimämmältä.

Kesä–elokuun keskilämpötilan ennakoidaan olevan 0–1 astetta keskimääräistä korkeampi.

– Vuodenaikaisennusteen mukaan tavanomaista lämpimämmän kesän mahdollisuus on Suomessa vähän koholla.

– Lapissa poikkeama tavanomaisesta ei ennusteen mukaan ole merkittävä, ja siihen liittyy maan eteläosia enemmän epävarmuutta, Joonas Koskela sanoo Forecan blogissa.

Koskela muistuttaa, että Suomen säälle on tyypillistä vaihtelevuus, joten todennäköistä on, että myös kesän mittaan säässä on vaihtelua lämpimämpien ja viileämpien sekä poutaisempien ja sateisempien jaksojen välillä.

Euroopassa kuumaa

Eurooppaan vuodenaikaisennuste ennakoi keskimääräistä lämpimämpää kesä–elokuun jaksoa.

– Euroopan kesästä voi ennusteen mukaan muotoutua kuuma ja kuiva.

– Kesä–elokuun jakso on suurimmassa osassa Etelä- ja Keski-Eurooppaa suurella todennäköisyydellä tavanomaista lämpimämpi, Koskela toteaa.

Sademäärät tavanomaisia

Pitkän ennusteen perusteella kesä–elokuun sademäärät ovat Suomessa lähellä jakson keskimääräisiä sademääriä.

Suuressa osassa Keski- ja Etelä-Eurooppaa sateet olisivat sen sijaan jäämässä kesä–elokuussa keskimääräistä vähäisemmiksi.

Kolmen kuukauden vuodenaikaisennuste lasketaan koko maailmaan, mutta sen pääasiallinen käyttötarkoitus on tropiikin ilmiöiden, kuten ENSO-kierron eli El Niño - ja La Niña -kierron seuraaminen ja ennustaminen.

Pohjoisten leveysasteiden vaihtelevan sään ympäristössä kolmen kuukauden ennusteen tarkkuus on selvästi heikompi kuin tropiikissa.

Joulukuussa alkanut La Niña -vaihe on jo päättynyt.