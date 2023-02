Tiedustelupalvelu vahvistaa Venäjän suunnitelman Moldovassa – Ukrainan hallussa kylmäävä asiakirja

Moldovan tiedustelupalvelu kertoo epäilevänsä, että Venäjä pyrkii epävakauttamaan maan tilannetta. Lausunto vahvistaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin EU-huippukokouksessa kertomat tiedot, joiden mukaan Ukraina on paljastanut Venäjän tiedustelupalvelun suunnitelman ”Moldovan tuhoamisesta”.

”Tiedustelupalvelu vahvistaa, että Moldovan tasavallan epävakauttamiseen ja yleisen järjestyksen rikkomiseen tähtäävää kumouksellista toimintaa on tunnistettu ukrainalaisilta kumppaneilta ja tiedustelupalvelun operatiivisesta toiminnasta saatujen tietojen perusteella”, Moldovan tiedustelupalvelu kertoo tiedotteessa .

Asiasta uutisoivat Radio Free Europe , The Moscow Times ja AFP . Presidentti Zelenskyin mukaan Ukrainan haltuunsa saamasta asiakirjasta selviää, miten, milloin ja kenen avulla Venäjä suunnittelee Moldovan demokratian kukistamista ja vallan kaappaamista itselleen.

”Maamme historian suurimmat kyberhyökkäykset on tehty vuonna 2022, ja havaitsemme myös pommiuhkia”, pääministeri valottaa.

Monien entisten neuvostotasavaltojen tavoin Moldova kamppailee Venäjä- ja länsimielisten poliittisten voimien puristuksessa. Presidentti Maia Sandun hallitus on vahvasti länteen nojaava ja on hakenut EU-jäsenyyttä Ukrainan sodan puhjettua. Maasta irrottautunut Transnistria on sen sijaan Venäjän joukkojen hallussa.