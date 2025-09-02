Tiedätkö, miten animaatioelokuva tehdään oikeasti? Suomalaistuotannon kulisseista yllättävä paljastus

Oletko koskaan miettinyt, mitä vaiheita animaatioelokuvan tuotantoprosessiin kuuluu? Viiden jälkeen pääsi kurkistamaan jättituotannon kulisseihin.
Joskus animaatiohahmon matka valkokankaalle voi kestää jopa 10 vuotta. Näin kävi syyskuun alussa ensi-iltansa näkevässä animaatioelokuvassa Fleak: Kekseliäs ystäväni.
Fleak oli alun perin elokuvan tuottajan Antti Haikalan luoma mielikuvitushahmo, joka tuli hätiin tarvittaessa Haikalan omien lasten arjessa.
– Aina kun tuli jokin hankala tilanne, että oli vaikea herätä kouluun tai jotakin muuta, niin toisesta ulottuvuudesta tuli otus, joka leikin kautta sai tilanteen ratkottua, Haikala kertoo.
Myöhemmin Haikala oivalsi, että ötökkä toisesta ulottuvuudesta sopisi hyvin animaatiohahmoksi. Alkoi pitkä projekti, jonka ensimmäinen vaihe oli elokuvan käsikirjoitus – kuten perinteisessäkin elokuvassa.
Tämän jälkeen tehdään kuvakäsikirjoitus sekä kuunnelmaversio. Kokonaisuuden täydentävät piirretyt kuvat aiheuttavat perinteiseen kameralla kuvattuun elokuvaan verrattuna valtavan määrän työtä.
– Se on tällainen hyvin karkea piirrosanimaatio ensimmäisessä vaiheessa. Siitä sitten lähdetään pikkuhiljaa työstämään elokuvaa tähän 3D-tietokoneanimaatioversioon, kuvailee Fleakin visuaalisesta ilmeestä vastaava Mikko Pitkänen.
"Kaikki tyhjästä"
Helposti voisi luulla, että animaatioelokuvissa nykyisin tietokone tekisi monen ihmisen työt. Asia ei ole kuitenkaan aivan näin.
– Se, että osaat liikuttaa animaatiohahmoa ja näytellä sillä hahmolla, se on taito. Se on edelleen yhtä vaikeaa kuin 20 vuotta sitten, se ei ole muuttunut, Haikala sanoo.
Pitkänen huomauttaa, että vain ihminen saa herätettyä hahmon todella henkiin. Prosessi voi kestää yllättävän pitkään – parikin vuotta.
– Meidän pitää luoda kaikki tyhjästä, Pitkänen toteaa.
– Jos pitkän elokuvan pystyy kuvaamaan 30–60 päivässä, meidän se kuvausprosessi kestää kaksi vuotta.
Piirtämisessä täytyy ottaa huomioon muun muassa hahmojen hampaat sekä suun ilmeet, jotta ne voidaan animoida.
– Ne ovat usein sellainen asia, joka jää hahmosuunnittelussa viimeiseksi.
Fleakin levityssopimuksia on solmittu jo muun muassa Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Singaporeen.
Katso artikkelin videolta, miltä animaatioelokuvan tekeminen näyttää!