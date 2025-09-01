Pirjo Nuotio arvelee: Ripsa Koskinen-Papunen piti minua isosiskona

Entinen uutisankkuri Pirjo Nuotio teki MTV:n uutisissa 33-vuotisen uran. Tätä nykyä pitkäaikaisimman uutisankkurin titteliä kantaa Ripsa Koskinen-Papunen, jolla tuli kuluneeksi 34 vuotta Maikkarilla.

Entinen uutisankkuri Pirjo Nuotio, 73, työskenteli MTV:llä 43 vuotta ennen kuin jäi eläkkeelle joulukuussa 2016.

Uutisankkurina Nuotio ehti työskennellä 33 vuotta ja on näin ollen Maikkarilla toiseksi pisimpään työskennellyt uutisankkuri. MTV:n nykyiselle uutisankkurille Ripsa Koskinen-Papuselle, 58, tuli täyteen 34 vuotta 1. syyskuuta.

– Ripsa on tehnyt hienoa uraa. Muistan oikein hyvin, kun hän tuli 24-vuotiaana Maikkarille. Hän oli nuori, nätti, tarmokas ja rohkea heti alusta lähtien. Hän on tehnyt todella monenlaisia juttuja uutislähetysten lisäksi: 45 minuuttia -ohjelmaa, dokumentteja, Linnan juhlia ja erilaisia muita juhlajuontoja sekä Viiden jälkeen -ohjelmaa. Hän on aina ollut rohkeasti uuteen heittäytyjä, Nuotio kertoi MTV Uutisille.

– Olen niin paljon Ripsaa vanhempi, joten minulla on sellainen käsitys, että hän on kokenut minut jonkinlaiseksi isosiskoksi. Olemme käyneet suorasanaista ja avointa arviointia käyneet toistemme työstä.

– Olemme olleet aina myös ystäviä ja tavanneet vapaa-aikana. Perheemme tuntevat toisensa, ja tyttäreni on hoitanut joskus Ripsan lapsia. Asuimme myös lähes naapureina vuosikaudet, Nuotio jatkoi.

Nuotio ei koskaan Koskinen-Papusen tapaan ajatellut, että hänen uutisankkuriurastaan tulisi niin pitkä kuin siitä loppujen lopuksi tuli. Hän tuli alalle tavallaan vahingossa.

– Olin päivätöissä Mannerheimin lastensuojeluliitossa vuonna 1983 ja tulin uutisiin vuoron paikkaajaksi. Ennen sitä olin ollut kuuluttajana Maikkarilla jo 10 vuotta. Sitä kautta tutustuin silloiseen päätoimittajaan, kun opiskelin viestintää yliopistossa. Hän kysyi, siirtyisinkö kuuluttajapuolelta uutisiin osa-aikatyöntekijäksi, Nuotio muisteli.

Hän teki pitkään päällekkäin töitä Maikkarilla ja Mannerheimin lastensuojeluliitossa. Oli kuitenkin tehtävä valinta, kun töitä alkoi olla liikaa ja elämään tulivat vielä omat lapset.

– En koskaan ajatellut, mitä tästä seuraa ja kuinka pitkän uran tekisin uutisankkurina. Kaikki, mitä tapahtui, meni tavallaan itsekseen, Nuotio pohti.

Alta voit katsoa, miltä MTV:n pitkäaikaisimman uutisankkurin Ripsa Koskinen-Papusen ensimmäinen uutislähetys näytti syyskuussa 1991.

1:55 Ripsa Koskinen-Papunen aloitti Maikkarin uutisankkurina 24-vuotiaana.