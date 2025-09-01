Ville Myllyrinne on tehnyt stand up -keikkoja, joissa on mahdotonta onnistua: "Sitä on aika yksin"

15:28imgKatso video: Ville Myllyrinteen mielestä kaikista asioista voi tehdä stand uppia
Julkaistu 01.09.2025 22:01
Toimittajan kuva
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Näyttelijä-käsikirjoittaja Ville Myllyrinne on tehnyt erilaisten yritysten tilaisuuksissa stand up -keikkoja 26 vuotta.

Näyttelijä-käsikirjoittaja Ville Myllyrinteellä käynnistyy 4. syyskuuta stand up -kiertue, missä lavalle nousee Myllyrinteen luoma Setämies-hahmo. 

Lippukeikkoja stand upin parissa hän ei ole juuri tehnyt, mutta yrityskoomikkona vuosia on vierähtänyt jo 26 vuotta. 

Aina se ei ole ollut ihan helppoa. 

– Olen kohdannut yritysmaailmassa keikkoja, joissa on ikään kuin mahdotonta onnistua. Se johtuu kauniisti sanottuna teknisistä asioista, eli siitä, että on aivan jumalaton älämölö, ja kukaan ei vaivaudu kuuntelemaan esiintyjää. Tähän, kun yhdistetään vielä 4–5 promillea, niin sen jälkeen sitä on siellä aika yksin. Mutta olen ajatellut, että tämä kuuluu tähän hommaan, ja välillä se on tällaista, Myllyrinne totesi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Myllyrinteellä on ollut pitkä tie oppia, että hänen esitystään koskeva kritiikki ei koske häntä ihmisenä. 

– Se on se esitys, ja siitä on mielipiteitä. Who gives a shit? Ei se aina onnistu itseltäkään, mutta pääasiassa pyrin, että pidetään ihminen ja teos erillään, Myllyrinne pohti. 

Katso video: Ville Myllyrinteen mielestä kaikista asioista voi tehdä stand uppia

Lisää aiheesta:

Stand up -koomikkokonkari Mika Eirtovaara ei säiky kollegoidensa kohuja: "Tämä on maailman paras ammatti"Näyttelijä Pekka Strang uuden haasteen edessä – ryhtyy tekemään stand upia aiheista, joille ei saisi nauraaHeli Sutela piti ensimmäisten stand up -keikkojensa jälkeen viiden vuoden tauon: "Katastrofi, mahaan sattui kuukausi sen jälkeen"Tiesitkö? Ville Myllyrinne on luonut termin "setämies" – kohutermi syntyi sattumalta ja epätoivossa"Jos pelkästään sitä voisi tehdä työkseen niin tekisin mielelläni" – Putous-näyttelijällä selkeä suosikki ohjelmassaSami Hedberg avautui uransa alusta – esiintyi tyhjille saleille
Ville MyllyrinneStand up -komiikkaViiden jälkeenSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Ville Myllyrinne