Ville Myllyrinne on tehnyt stand up -keikkoja, joissa on mahdotonta onnistua: "Sitä on aika yksin"

Näyttelijä-käsikirjoittaja Ville Myllyrinne on tehnyt erilaisten yritysten tilaisuuksissa stand up -keikkoja 26 vuotta.

Näyttelijä-käsikirjoittaja Ville Myllyrinteellä käynnistyy 4. syyskuuta stand up -kiertue, missä lavalle nousee Myllyrinteen luoma Setämies-hahmo.

Lippukeikkoja stand upin parissa hän ei ole juuri tehnyt, mutta yrityskoomikkona vuosia on vierähtänyt jo 26 vuotta.

Aina se ei ole ollut ihan helppoa.

– Olen kohdannut yritysmaailmassa keikkoja, joissa on ikään kuin mahdotonta onnistua. Se johtuu kauniisti sanottuna teknisistä asioista, eli siitä, että on aivan jumalaton älämölö, ja kukaan ei vaivaudu kuuntelemaan esiintyjää. Tähän, kun yhdistetään vielä 4–5 promillea, niin sen jälkeen sitä on siellä aika yksin. Mutta olen ajatellut, että tämä kuuluu tähän hommaan, ja välillä se on tällaista, Myllyrinne totesi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Myllyrinteellä on ollut pitkä tie oppia, että hänen esitystään koskeva kritiikki ei koske häntä ihmisenä.

– Se on se esitys, ja siitä on mielipiteitä. Who gives a shit? Ei se aina onnistu itseltäkään, mutta pääasiassa pyrin, että pidetään ihminen ja teos erillään, Myllyrinne pohti.

Katso video: Ville Myllyrinteen mielestä kaikista asioista voi tehdä stand uppia