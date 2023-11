Suomalaisyhtiön uutuuspeli ammentaa saunaeksotiikasta ja valloittaa maailmaa

Peliyhtiö Remedy Entertainmentin toimistolla Espoon Olarinluomassa on keskittynyt tunnelma. Yhtiö on vain muutamia päiviä aiemmin julkaissut uusimman pelinsä Alan Wake 2:n.

– Fiilikset on aika euforiset. Ja samalla on monella aika takki tyhjä, kun neljä vuotta peliä on tehty. Se on aika surrealistinen hetki, kun se lopulta on sitten kuluttajien käsissä, sanoo Remedyn viestintäjohtaja Thomas Puha.

– On mieletöntä katsoa, kun nykyään se palaute tulee heti. Katsot, kun porukka striimaa peliä Twitchissä tai YouTubessa ja sitten me vain näemme, että oh my god, siellä on noita virheitä, mitkä nyt pitäisi korjata, Puha sanoo naurahtaen.

Saunaeksotiikkaa ja karaokea

Alan Wake 2:ssa pelaaja herää keskelle synkkää mysteeriä, kun rikostutkija Saga Andersson alkaa tutkia ritualistista murhaa erikoisessa Bright Fallsin kaupungissa. Anderssonin lisäksi pelaaja seuraa Alan Wakea, 13 vuotta sitten kadonnutta kirjailijaa, joka on jäänyt vangiksi yliluonnolliseen "pimeään paikkaan".

Kahden eri päähahmon tarinat kietoutuvat yhteen ja tempaisevat myös mukaansa myös pelaajan. Kauhutarinan tiiviistä tunnelmaa keventää huumori, joka usein kumpuaa mainiosta dialogista ja persoonallisista sivuhahmoista.

Arvioissa peliä kuvaillaan usein sanoilla kauhistuttava ja outo. Sitä Remedy on tavoitellutkin.

Osa outoudesta on haettu suomalaisesta kulttuurista, ja se on osa pelin viehätystä. Vaikka peli sijoittuu Yhdysvaltojen luoteisosiin, pelistä löytyy muun muassa kuvitteellisia ja todellisia suomalaisia yrityksiä sekä karaokea.

Yhtiön aiemmassa Control -pelissä esitelty, rallienglantia puhuva Ahti-talkkari oli niin suosittu, että hahmo on otettu mukaan myös Alan Wakeen. Martti Suosalon näyttelemä Ahti on sympaattinen sivuhahmo, kuten myös Peter Franzénin näyttelemät veljekset Ilmo ja Jaakko.

Yksi Suomen kalleimmista kulttuurituotteista

Vaikka suomalainen haluaa tietenkin torille juhlimaan, kun huomaa viittauksen kotimaahan, ulkomaalainen pelaaja ei välttämättä kiinnitä suurempaa huomiota tai yhdistä asioita Suomeen. Kyse on hienovaraisesta tunnelman luomisesta.

– Monille tietynlainen saunaeksotiikka – koska totta kai pelissä on sauna ja puhumme sen hyvistä vaikutuksista – on ollut huvittavaa porukalle, eikä sitä välttämättä tarvitse tajuta. Se on vain osa omaperäisyyttä, Puha kuvailee.

– Meidän markkinointibudjettimme ei todellakaan kilpaile isojen [ulkomaisten] pelien kanssa, niin on vaan parempi luottaa omaan tekemiseen ja erottua.

Se on totta. Pelien mahtimaissa Yhdysvalloissa ja Japanissa pelien kehittämiseen ja markkinointiin voidaan upottaa helposti satoja miljoonia dollareita.

Remedy ei paljasta pelin budjettia suoraan, mutta sijoittajat ovat arvioineet sen noin 70 miljoonaan euroon pelin kehittämistyö ja markkinointi yhteenlaskettuna. Rahoitusta on saatu muun muassa julkaisijalta, yhdysvaltalaiselta Epic Gamesilta.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että kallein kotimainen elokuva on ollut Angry Birds (2016), joka maksoi noin 73 miljoonaa euroa. Kallein tv-sarja puolestaan on ollut Estonia (2023), joka maksoi 15 miljoonaa euroa.

Mittakaavaltaan kyse on siis yhdestä Suomen kalleimmasta viihdetuotteesta.

Pelin kaupallista menestystä yhtiö ei vielä kommentoi, koska sen julkaisusta on kulunut vasta viikko.

Kriitikoilta ja faneilta on kuitenkin jo satanut ylistystä. Arvostettu kansainvälinen pelisivusto GameSpotin kriitikko antoi pelille 10/10-arvion ja ylistää sitä Remedyn parhaaksi peliksi tähän mennessä. Helsingin Sanomat kuvailee peliä mestariteokseksi.

Panostus yksityiskohtiin

Peliä on ollut mukana tekemässä pelkästään Remedyllä noin 130 ihmistä, ja kun mukaan lisätään kotimaiset ja kansainväliset kumppanit, nousee määrä sadoilla.

Kaikki on pyritty tekemään viimeisen päälle ja siihen on vaadittu erikoisosaamista. Jopa aluskasvillisuus on tutkittu tarkkaan, jotta se vastaa todellista kasvillisuutta Washingtonissa.

– Esimerkiksi vaikka tuhkakupit, lasit tai mukit siellä pelissä, sekin on ihan täysipäiväinen homma monelle.

Näyttelijä Ilkka Villi toivoo, ettei peliä käsiteltäisi vain sen suuren budjetin kautta. Hänelle kyse on tarinasta, jonka kertomisessa hän on ollut mukana jo toista vuosikymmentä. Vuonna 2005 Villi sai roolituspalvelultaan puhelinsoiton, jossa kerrottiin peliyhtiön etsivän näyttelijöitä.

– Ja tosiaan nyt sitten yli 18 vuotta myöhemmin olen tässä edelleen, tämä rooli on kulkenut mukanani aika pitkään, Villi sanoo.

Näyttelijälle pelihahmon rooli merkitsee monipuolista työtä. Siihen kuuluu "perinteisempää" näyttelemistä, mutta myös paljon motion graphics -kuvausta eli liikkeitä, jotka siirretään animoidulle hahmolle.

– Periaatteessa aina kun Alan Wake pelissä liikkuu tai liikuttaa jotain lihasta, niin minä olen sitä lihasta liikuttanut jossain vaiheessa, Villi kuvailee.

2:47 Näin syntyi Alan Wake -hahmo tietokoneiden ruuduille – näyttelijä Ilkka Villi kertoo työstään.

Koska suuri osa näyttelemisestä tapahtuu lähes tyhjässä tilassa Remedyn kellarissa, täytyy näyttelijän käyttää paljon mielikuvitustaan. Tässä ovat olleet apuna luova ohjaaja ja käsikirjoittaja Sami Järvi sekä ohjaaja Anssi Määttä.

Villi kertoo olevansa todella iloinen, että on saanut olla osa projektia.