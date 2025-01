Suomalaisen uutuussarjan nukkumatit tekevät historiaa – taikavoimaan uskovat myös Rovion perustajat sekä Jaajo Linnonmaa

Suomalainen uutuussarja Dream Heros aikoo valloittaa maailman sosiaalisessa mediassa nukkumattien voimin.

Tiistaina Suomessa julkaistiin tiettävästi ensimmäistä kertaa maailmassa kokopitkä animaatiosarja, joka ei tule televisioon, suoratoistopalveluihin tai VHS-kasetille, vaan sosiaalisen median alustoille shorts-formaatissa.

Haastatteluhetkellä ensimmäisen minuutin mittaisen jakson julkaisuun on alle tunti aikaa, mutta tuottajan Jukka Peltolan työhuoneella Helsingissä piirretään ja väritetään vielä kauden loppupuolen jaksoja.

Dream Heros -animaatiosarja kertoo nukkumateista, jotka suojelevat ihmisiä painajaisilta.

– Ajatus lähti siitä, että mitä jos nukkumatit olisivatkin totta? Se mitä Harry Potterissa tehdään velhoille, me teemme nukkumateille, Peltola kuvailee.

Nimekäs taustajoukko

Idea sarjaan syntyi 20 vuotta sitten sarjan ohjaajan Lauri Konttorin vessassa, jonka seinällä Peltola näki piirroshahmon taikapulloja vyöllään.

– Kysyin, että mikä tuo on, aivan mielettömän siisti juttu, kuvailee Peltola.

– Lauri kertoi miettineensä tarinaa nukkumateista. Sanoin, että tuosta me lähdemme kirjoittamaan. Aloitimme sitten ja nyt 20 vuotta myöhemmin tässä ollaan.

Aiemmin Lauri Konttori on ollut luomassa Angry Birds Toonsia, eli kansainväliseen suosioon nousseesta suomalaispelistä kehitettyä animaatiosarjaa.

Dream Heros -sarjan taustajoukoista löytyy muutenkin pitkä liuta suomalaisia pelialan vaikuttajia ja yrittäjiä. Mukana ovat muun muassa Rovion ja Supercellin perustajat Niklas Hed ja Mikko Kodisoja sekä liikemies Jaajo Linnonmaa.

Peltola ja koko muu tekijätiimi ovatkin jossain kohtaa uraansa työskennelleet Roviolla.

Peltolan mukaan Hed on seurannut nukkumattien maailman luomista jo pitkään, koska he ovat jakaneet esimerkiksi yhteisen työhuoneen Rovion perustamisaikoihin.

Linnonmaan kanssa hänellä on ollut yhteinen yritys, joten hyvää ystävää oli helppo lähestyä uudella idealla animaatiosarjasta. Supercellin kautta puolestaan on löydetty muitakin sijoittajia.

Sen sijaan sosiaalinen media oli asia, johon tarvittiin ulkopuolista asiantuntijuutta. Somestrategiaa palkattiin suunnittelemaan Lauri Vuohensilta, jonka Hydraulic Press Channel on kerännyt eri alustoilla yli 27 miljoonaa seuraajaa.

– Mietimme, kuka on paras – kuka ymmärtää Suomessa parhaiten näitä asioita? Se oli puhelinsoitto Laurille, joka sitten näki tämän potentiaalin ja innostui.

Käsityötä uudessa formaatissa

Shorts-formaatti tarkoittaa lyhyitä pystyvideoita. Minuutin mittaiset jaksot julkaistaan kaksi kertaa viikossa Tiktokissa ja Youtubessa. Myöhemmin on tarkoitus laajentaa myös Facebookiin, Instagramiin ja Snapchatiin.

Vaikka tiimi työskenteleekin itsenäisesti etänä, haastattelua varten myös sarjan kuvakäsikirjoittaja ja animaattori JP Saari on tullut Peltolan työhuoneelle.

Julkaisualustan lisäksi Dream Heros haluaa erottua myös tyylillään. Koko sarja piirretään, väritetään ja animoidaan käsin.

– Kun tekoälyllä tuotettu materiaali valtaa nyt vähän kaikkea näkyvyyttä, käsin tehdyllä materiaalilla erottuu huomattavasti paremmin, Saari sanoo.

Tekijätiimi uskoo, että käsin piirtämällä hahmojen ja tarinan sielu välittyy esimerkiksi tekoälyn luomaa sisältöä ja 3D-animointia paremmin.

Työprosessi etenee eri lailla kuin useimmissa videotuotteissa. Lauri Konttorin luoman käsikirjoituksen pohjalta tehdään ääniraita, ja sen jälkeen Saari luo päälle kuvakäsikirjoituksen ensimmäisen version.

– Siinä olemme jo säästäneet todella paljon aikaa, kun olemme varmistaneet, että jaksot ovat heti oikean mittaisia ja ytimekkäitä.

Kun luonnos on todettu toimivaksi, piirretään ja animoidaan jakso puhtaaksi. Lopuksi lisätään taustamaalaukset, väritykset, efektit ja lopulliset äänet. Tiimi on pieni, ja roolit monipuoliset. Tuottaja Peltolakin on opetellut värittämään projektin parissa.

Nukkumatteihin voidaan samaistua ympäri maailmaa

Ensimmäinen tuotantokausi sisältää 26 noin minuutin mittaista jaksoa. Kautta on nyt tehty noin 1,5 vuotta, ja työ jatkuu tälläkin hetkellä, kun Saaren ja Peltolan kynät suhisevat haastattelun aikana tablettien piirtonäytöillä.

Inspiraatiota on saatu muun muassa japanilaisen Studio Ghiblin tuotannoista sekä vanhoista seikkailusarjoista ja -elokuvista.

– Itse olen aika paljon vastuussa siitä, että etenkin animen ystäville voi olla ihan mielenkiintoista katsottavaa, Saari sanoo.

Saari vertaakin formaattia sanomalehtien vanhoihin sarjakuviin, joissa kerrotaan pitkä tarina lyhyissä pätkissä.

Nukkuminen on asia, mitä jokainen ihminen tässä maailmassa kokee kielestä ja kulttuurista riippumatta, Peltola huomauttaa. Nukkumattien seikkailuihin voidaan siis samaistua ympäri maailmaa.

Sarjan kohdeyleisö on laaja, lukuun ottamatta ihan perheen pienimpiä. Sen verran jännittäviä hetkiä on luvassa.

– Rehellisesti sanoen, kun näin kauan on tätä luotu, omalla tavallaan tehdään tätä itsellemme. Mutta näemme, että tämä palvelee ketä tahansa, kuka rakastaa vanhoja kunnon seikkailuja, Peltola kuvailee.

Oma polku Netflixin ja Disneyn sijaan

Kun ensimmäisen jakson julkaisuun on vain hetki aikaa, Saari kuvailee oloa epätodelliseksi.

– Toivon, että tämä helpottaa monien animaattorien mahdollisuuksia tehdä omannäköisiä juttuja ja saada näkyvyyttä ilman välikäsiä.

Peltolan mukaan sarjan julkaisusta käytiin keskusteluja myös mediajättien kuten Netflixin ja Disneyn kanssa, mutta julkaisu päätettiin tehdä kuitenkin omin voimin sosiaaliseen mediaan.

Keskustelujen aikaan korona oli vielä pysäyttänyt viihdeteollisuuden, ja tuotantoa olisi jouduttu vielä odottelemaan.

– Meillä oli siinä aikaa miettiä, miten haluamme tämän tarinan kertoa, Peltola sanoo.

– Meillä on silloin täysi luova vapaus, eikä ole maksumuureja välissä. Tavoitamme potentiaalisesti valtavan globaalin yleisön.

Sosiaalisen median alustoilla sarjan tekijät eivät – ainakaan aluksi – tienaa samankaltaisia rahoja kuin Disneyn ja Netflixin kanssa, mutta se ei olekaan tavoitteena.

Lyhyellä tähtäimellä sarja tuottaa mainostuloja myös somessa, mutta myöhemmin on suunnitelmana laajentaa sarja eri formaatteihin ja alustoille. Seuraava askel voisi olla peli.

– Kun ihmiset rakastavat tätä maailmaa ja hahmoja, seuraavaksi he pääsevät sinne itse seikkailemaan.

Voisivatko nukkumatit jonain päivänä olla yhtä tunnettuja suomalaisten luomia hahmoja kuin Muumit tai Angry Birds? Peltola uskoo, että kyllä.

– Olemme tässä rakentamassa ikonista franchisea, joka tuottaa iloa vielä vuosikymmenien päästä. Kun olemme tätä maailmaa 20 vuotta luoneet, kyllä siitä syvyyttä löytyy.