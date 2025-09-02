Onko talven lomamatka jo varattu? Näin aikaisin suomalaiset tekevät lomavarauksiaan

Osa suomalaisista viettää vielä kesälomiaan, mutta moni varaa jo nyt täyttä päätä talvilomia.

Kyselykierros matkatoimistoihin kertoo, että matkoja aurinkoon on jo varailtu talveksi jonkin verran – muun muassa Kreikkaan, Portugaliin ja Egyptiin.

Suomen matkailualan liiton toimitusjohtajan Heli Mäki-Fräntin mukaan peruslomamatkat varataan yleensä 3–4 kuukautta ennen matkan alkua. Korkeasesongin ajat, kuten joulu ja koulujen loma-ajat, varataan vielä aiemmin.

Perinteisten rantalomien sijaan suomalaiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita toiminnallisesta lomailusta.

– Suomalaiset on hyvin aktiivisia lomailijoita. Aurinkokohteiltakin haetaan sisältöä. Ylipäätään merkityksellisyys on kasvanut matkailussa, Mäki-Fränti listaa.

Moni maksaa matkan luotolla

Noin puolet maksaa matkapakettinsa luottokorteilla. Sen lisäksi matkoja maksetaan esimerkiksi lahjakorteilla. Moni hakee matkaansa ideoita erilaisilta vertailusivustoilta. Vastuun merkitys on korostunut matkaa suunnitellessa.

– Kun ostaa matkapaketin, siinä kerrotaan, kuka se vastuullinen matkanjärjestäjä on. Nämä tiedot siitä, kuka vastaa, ovat käyneet entistä tärkeämmäksi. Matkapaketit ovat kuluttajaystävällisin [vaihtoehto], kertoo Mäki-Fränti.

Kanarian saaret pitää pintansa suomalaisten kestosuosikkina. Kotimaan kohteista vetävät erityisesti Lappi sekä kylpylät.

Mutta vieläkö on mahdollisuus ottaa takavuosien suosittuja ja halpoja äkkilähtöjä?

– Kyllä niitä löytyy. Todennäköisesti jopa samalle päivälle, mutta ainakin lähipäiville, Mäki-Fränti toteaa.

