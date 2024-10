Tiedätkö kaikki Lähi-idän konfliktin osapuolet? Nämä seitsemän tahoa uhkaavat synnyttää "suursodan"

Tulitauon sijaan Israelin ja Hamasin välinen sota on laajentunut. Viime kuukausina muun muassa Libanon ja Iran ovat olleet lähes päivittäin konfliktia koskevissa uutisissa.

Muista viime vuosien Lähi-idän kriiseistä tämänhetkinen sota eroaakin juuri siinä, että nyt mukana on useita tahoja.

Ulkopoliittisen instituutin vierailevan johtavan asiantuntijan Olli Ruohomäen mukaan on vaara, että nyt ollaan "oikeasti suursodan partaalla". Hän kommentoi asiaa aiemmin tällä viikolla Huomenta Suomessa.

Hamasin tasan vuosi sitten tekemä hyökkäys on ajanut Lähi-idän "oikeasti suursodan partaalle"

Miksi konfliktiin on osallistunut niin useita tahoja, ja mitä kukin hyötyy konfliktiin sekaantumisesta?

Israel

Israel on vuosikymmenten aikana käynyt useita voitokkaita sotia naapurimaidensa kanssa. Kuten nytkin, Israel on perustellut toimiaan usein sillä, että maalla on oikeus puolustaa itseään.