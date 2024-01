Keitä ovat huthikapinalliset? Näin Lähi-idän konflikti laajeni yön aikana

Kansainvälisen median mukaan Yhdysvallat liittolaisineen on kohdistanut mittavia iskuja perjantain vastaisena yönä huthikapinallisiin Jemenissä. Uutistoimisto AP:n mukaan Yhdysvaltain ja Britannian asevoimat pommittivat toistakymmentä kohdetta, joiden on väitetty olevan Iranin tukemien huthikapinallisten käytössä.

Keitä ovat huthit?

Huthit ovat Jemenin sotilaallinen ryhmittymä, joka on nimetty perustajansa Hussein Badreddin al-Houthin mukaan. Brittiläinen uutistoimisto The Guardian kertoo, että huthien riveissä on arviolta yhteensä 20 000 taistelijaa. Huthikapinalliset pitävät hallussaan osaa läntisestä Jemenistä sekä Punaisestamerestä.