Israel pommittanut Gazaa kohta kuukauden – Israelin vankkumaton tuki lännessä alkaa rakoilla, arvioi tutkija

– Nyt kun tilanne on pitkittynyt, niin ehdoton lännen tuki alkaa vähän rakoilla. Valtavirran länsidiplomatia yrittää nyt tehdä samaan aikaan kahta asiaa: vannoa ehdotonta tukea Israelille ja samalla yrittää edistää humanitaarista tulitaukoa ja gazalaisten siviilien suojelua, kertoo Lähi-idän instituutin säätiön tutkija Antti Tarvainen STT:lle.

Lähi-itää kiertävä Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on kertonut Yhdysvaltojen kannattavan humanitaarista tulitaukoa, josta Israel on toistaiseksi kieltäytynyt.

Suomalaistutkija vetäytyi Kyprokselle

Suomalaistutkija työskenteli aiemmin lähellä tapahtumien keskipistettä Länsirannalla Ramallahissa, josta hän on kuitenkin nyt siirtynyt evakkoon Kyprokselle. Syynä oli Israelin miehittämän Länsirannan heikentynyt turvallisuustilanne.

– Länsirannan tilanne muuttuu päivä päivältä huonommaksi. Siellä paikat ovat tosi eristettyjä toisistaan, liikkuminen on vaikeata, ihmiset eivät pysty menemään töihin ja ruokakuljetukset ovat harventuneet. Väkivalta on myös kasvussa, varsinkin siirtokuntalaisten tekemä väkivalta, Tarvainen sanoo.

Israelilaiset siirtokuntalaiset ovat hyökänneet Länsirannalla palestiinalaisten kimppuun sodan alettua, kertoo muun muassa Financial Times.

Tarvainen työnantajineen ei ole vielä päättänyt, palaavatko he Suomeen, vaan aikovat toistaiseksi seurata tilanteen kehitystä Kyprokselta käsin.

Pommitus ennennäkemätöntä

Tarvaisen mukaan on hämmästyttävää, että Israelin nauttima vankka tuki on kestänyt näinkin pitkään.

– Jos mietitään Gazan tilanteen kautta, on pommituskampanja ollut aivan ennennäkemätön. Israelin pudottamien pommien määrä sodan ensimmäisellä viikolla oli enemmän kuin mitä kuin mitä Yhdysvaltain johtama liittouma pommitti kuukaudessa Isisiä vastaan korkeimmillaan. -- Israel on pystynyt tosi taitavasti pidentämään sitä vankkumatonta tukea, ja nyt vasta vajaa kuukausi myöhemmin kriittisiä äänensävyjä alkaa tulla esiin, tutkija sanoo.

– Täytyy sanoa, etten tiedä mikä se punainen linja on, joka pitäisi vielä ylittää.

-- On hyvin vaikea nähdä, että Yhdysvallat lähtisi sotilastukeaan Israelille vähentämään. Saa tapahtua todella paljon, että päästään sellaiseen pisteeseen, Tarvainen sanoo.

Sanoja voimakkaampia toimia lännen suunnalta tuskin tullaan tutkijan mukaan näkemään niin kauan, kun Israel kokee kamppailevansa olemassaolostaan. Suomalaistutkijan mukaan Israelin sotilasjohtajien ja poliitikkojen puhe on toistaiseksi yhä niin radikaalia, ettei toivoa liennytyksestä ole.

Lännen uskottavuus koetuksella

Israelin ja Hamasin välinen sota on sysännyt länsimaat diplomaattiseen liemeen. Yhdysvalloilla ja Euroopan mailla on vaikeuksia säilyttää uskottavuutensa, sillä globaalin etelän maissa länsimaiden suhtautuminen Israeliin ja palestiinalaisiin on nähty kaksinaamaisena, kun sitä verrataan puheisiin Ukrainasta.