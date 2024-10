Verinen vuosipäivä – Hamasin isku vuosi sitten syössyt Lähi-idän "oikeasti suursodan partaalle"

Seurauksena verinen sota

– Hamasin aseellista kyvykkyyttä on eliminoitu, mutta sitä ei ole kukistettu. Lähi-itä jälleen palaa, se on syöksykierteessä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki MTV Uusisille.

Sota on johtanut valtavaan humanitaariseen katastrofiin Gazassa, jossa yli kaksi miljoonaa ihmistä asuu pienellä ja saarretulla alueella. Ruuasta ja lääkkeistä on ollut laajasti pulaa, ja humanitaarisen avun saaminen Gazaan on ollut vaikeaa. Sairaaloiden toiminta Gazassa on myös hyvin vaikeaa esimerkiksi pommituksissa tulleiden vaurioiden ja energiapulan takia.