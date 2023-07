19-vuotias suomalaislupaus hylkäsi siirron Serie A -seuraan – kertoo nyt kovasta valinnastaan

Espoolaislähtöisestä Janssonista tuli vapaa agentti vuoden 2021 lopussa, kun hänen sopimuksensa Helsingin Jalkapalloklubissa umpeutui. GrIFK:n kasvatti pelasi Klubi 04:ssa vuoden verran ja sai vyölleen kolme ottelua Ykkösessä.

Jansson ei kuitenkaan tarttunut HJK:n tarjoamaan jatkodiiliin sen jälkeen, sillä topparin suuri potentiaali oltiin jo selvitetty Suomen ulkopuolella. Jansson koki olevansa valmis jättämään kotimaansa taakseen, kun eteen avautui kaksi toisistaan poikkeavaa polkua.

– Kiinnostusta oli monestakin suunnasta. Vaihtoehdoista konkreettisimmat olivat kuitenkin Genoa ja FF Kalmar, Jansson kertoo MTV Urheilulle.

Mutta miksi valinta kohdistui seuraan Allsvenskanin keskikastissa, eikä Serie A:ssa yli 25 vuotta putkeen pelanneeseen Genoaan?

Päätös tuskin oli helppo?

– Ei, ei ollut, Jansson naurahtaa.

– Mutta lopulta jopa yllättävänkin helppo. Kalmar on ollut todella hyvä valinta.

Monen asian summa

Jansson kuvailee tekemäänsä ratkaisua "strategiseksi päätökseksi". Siihen vaikutti moni muukin asia kuin esimerkiksi ensimmäinen vierailu paikan päällä, vaikka Italiassa juuri se ei ällikällä lyönytkään.

– Kävin Genoassa ensin viikon mittaisella kokeilulla. Se meni hyvin ja seura vaikutti kivalta. Homma ei kuitenkaan ihan klikannut. Sieltä palattuani ei jäänyt niin hyvä maku suuhun, Jansson tuumii.

– Minulle ei puhuttu esimerkiksi englantia. Joukkueessa taisi olla vain yksi italialainen pelaaja, joka puhui englantia. Oli siis vaikea luoda yhteyttä keneenkään. Seuran kommunikointi treeniaikatauluista ja muista oli myös heikkoa.

Kalmar teki sen sijaan välittömän vaikutuksen monellakin tapaa. Ruotsalaisseura oli kiinnittänyt katseensa Janssoniin jo silloin, kun GrIFK:n kasvatti pelasi HJK:ssa. Urapolku pääsarjatasolle osoittautui myös paljon selkeämmäksi, vaikka edustukseen olikin punnerrettava U19-joukkueen kautta.

– Kalmar oli ollut kiinnostunut jo toista vuotta. Tiesimme, että niillä on siellä loistava ympäristö nuorelle pelaajalle kehittyä ja oikeasti saada mahdollisuus. Katsoimme asiaa pitkällä tähtäimellä ja siellä tulevaisuus edustusjoukkueessa vaikutti realistisemmalta kuin Genoassa.

– Olen ollut seuravalintaani todella tyytyväinen, kuten ovat agenttinikin, Jansson lisää viitaten monelle suomalaisammattilaiselle tuttuun Nima Modyriin.

Ruotsalaisagentin apu oli seurapäätöstä tehdessä suuri, perheen ja läheisten tavoin.

– Kaikki he auttoivat paljon. Agenttini pitivät aina Kalmarista todella paljon ja puhuivat siitä paljon hyvää. Vahempani pitivät puolestaan siitä, että asuisin Ruotsissa. Lisäksi maajoukkuetoverini Isak Vidjeskogilla, joka pelasi täällä kunnes siirtyi hiljattain muualle, oli seurasta vain hyvää sanottavaa.

Lisäksi pelitapa oli ratkaisevassa roolissa. Janssonille selvisi nopeasti, että Kalmar pelaa hänelle sopivalla tavalla. Kalmarissa ollaan hänen mukaansa "teknisiä, eikä potkita vain pitkää".

– Ne tykkäävät toppareista, jotka eivät stressaa pallon kanssa.

Ja juuri tähän perustuvat myös nuorukaisen vahvuudet.

Alle 19-vuotiaiden maajoukkueessa kapteeninnauhaakin kantanut Jansson on tehnyt suuren vaikutuksen suomalaisvalmentaja Miika Nuutiseen, joka luotsaa parhaillaan Klubi 04:sta.

– Rony on profiililtaan vahva, pallollinen toppari. Hänen pallonkäsittelynsä on hyvällä tasolla ja hän hallitsee eri mittaiset, laadukkaat syötöt. Häntä on myös hyvin vaikea prässätä. Hän tekee oikeita ratkaisuja ja voi tuottaa etenemisiä. Se on varmasti se kaikkein leimaavin asia, Nuutinen arvioi MTV Urheilulle.

Janssonilla on ollut suuri rooli näissä asioissa myös Suomen poikamaajoukkueissa.

– Hän on hyvällä tavalla pelirohkea pelaaja. Hän on jättänyt itsestään aina todella määrätietoisen kuvan. Hän on ottanut oikeita steppejä urallaan ja haluaa kehittyä koko ajan, Nuutinen jatkaa kommentoiden myös Janssonin seuravalintaa.

– Suomalaisnuorten siirtyminen Italiaan on ollut kasvava trendi, mutta osoittautunut jokseenkin epävarmaksi portiksi. Suomalaiset eivät välttämättä ole seuroille ison panostuksen pelaajia, eikä heistä huolehdita samalla tavalla. Pohjoismaat on turvallisempi, ja sopeutuminen helpompaa.

Nuutisen mukaan kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että nuoren pelaajan ympärillä on fiksuja ihmisiä, jotka tekevät huolellisia ja perusteltuja päätöksiä.

– Ja totta kai se, että seura aidosti haluaa pelaajan itselleen. Tämä on mielestäni se suurin sudenkuoppa. Siinä on iso ero, haluaako agentti myydä pelaajaa seuralle, vai onko seura vilpittömästi kiinnostunut pelaajasta.

Kaikki aikataulussa

Jansson debytoi toissa viikon maanantaina Allsvenskanissa. Yhdeksän aiempaa ottelua penkillä istunut suomalaispuolustaja hyppäsi kehiin 30 minuutiksi, kun Kalmar pelasi 1–1-tasapelin Mjällbytä vastaan. Sen jälkeen hän pääsi hetkeksi kentälle sunnuntain ottelussa Hammarbyta vastaan.

Fiilikset debyytistä olivat jälkikäteen hyvät, vaikka alussa sattuikin pieni kömmähdys.

– Olin ollut ehkä kaksi minuuttia kentällä ja heti tuli keltainen kortti, Jansson naurahtaa.

– Valmentajilta tuli kuitenkin hyvää palautetta pelin jälkeen. Olivat tyytyväisiä etenkin siihen, miten uskalsin pelata omaa peliä. Eli vaikka välillä tuli virheitä, niin mikään ei jäänyt vaivaamaan, vaan seuraavassa tilanteessa jatkoin samaan malliin. Ottelussa tuntui kuitenkin hyvältä, minuuttejakin tuli enemmän kuin kaksi lopusta.

Janssonin debyytti oli vuoden mittaisen työn tulos. Kalmarin U19-joukkueessa vakuuttanut ja edustusjoukkueen kanssa harjoitellut toppari osaa jo kertoa, minkälaisia eroja hän on huomannut verratessaan nykyisen seuransa menoa aiempaan.

– Kaksi isointa ovat vaatimustaso ja juoksemisen määrä. Kovissa treeneissä jokainen juoksee yli 10 kilometriä. Ihan sairaita määriä. Ennen kuin tulin tänne, en ollut koskaan juossut treeneissä näin paljoa. Se kyllä näkyy sitten peleissäkin, Jansson sanoo.

– Ykkönen oli hyvä sarja ja kova taso minulle debyyttini aikaan. Nyt olen kehittynyt kuitenkin todella paljon viimeisen vuoden sisään.

Jansson ei ole Kalmarin ainoa suomalainen. Minihuuhkajien nuori puolustaja pääsee jakamaan pukuhuoneen Simon Skrabbin ja Saku Ylätuvan kanssa.